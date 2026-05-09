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María Pérez domina la marcha y lidera el éxito de la UCAM en Jaén

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Jaén, 9 may (EFE).- La campeona olímpica y mundial María Pérez se exhibió en la pista Ángel Cortés de Jaén al imponerse con autoridad en los 10.000 metros marcha del Campeonato de España Universitario, disputado bajo una intensa lluvia y fuertes rachas de viento en el complejo de La Salobreja.

La atleta granadina, representante de la UCAM Murcia, dominó la prueba desde el inicio y se llevó la victoria con un tiempo de 21:49.48, en su regreso a la competición en pista desde el pasado mes de septiembre. Pérez terminó por delante de su compañera Raquel González, también internacional española y una de las referentes nacionales de la especialidad.

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La prueba disputada en Jaén supone además el inicio de la preparación de María Pérez con vistas al Campeonato de Europa de Birmingham y al ciclo olímpico que debe conducirla hasta los Juegos de Los Ángeles 2028.

La UCAM también celebró el triunfo de Diego García en los 10.000 metros marcha masculinos. El madrileño, medallista europeo en 2018 y 2022, logró el oro con una marca de 41:39.16. Pablo Rodríguez, de la Universidad de Granada, fue segundo con 43:13.12 y Manuel Bermúdez, también de la UCAM, tercero con 43:16.61.

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Otra de las actuaciones destacadas de la jornada fue la de Fernando Carro. El subcampeón europeo de 3.000 obstáculos en 2018 conquistó el título de los 10.000 metros con plusmarca personal y un registro de 29:54.51, representando igualmente a la Universidad Católica de Murcia.

En lanzamiento de disco femenino, Nneka Naomey Ezenwa, internacional española y representante de la Universidad Jaime I de Castellón, se proclamó campeona con una marca de 54,99 metros.

En velocidad, Rodrigo Fito, de la Universidad de Salamanca, ganó la final masculina de 200 metros con 21.12, por delante de Pablo Lozoya (UCAM), con 21.23, y David Vicente (Burgos), con 21.44.

En categoría femenina, Laura Martínez, de la Politécnica de Madrid, se adjudicó el triunfo con un tiempo de 23.82. Laura Carrillo, de la Universidad de Valencia, fue segunda con 23.98 y Marina Delgado, de Cádiz, tercera con 24.15.

Además, Raúl Matilla (León) venció en salto de altura con 2,09 metros; Hugo Vázquez (La Coruña) ganó los 110 metros vallas con 14.01 y Eva Bengoa (Complutense de Madrid) se impuso en los 100 vallas con un registro de 13.93. EFE

jmd/arh

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