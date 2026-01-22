Espana agencias

Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus empleadas para demostrar su inocencia

Redacción Internacional, 22 ene (EFE).- El cantante español Julio Iglesias ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia.

"La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", señala el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes.

Dice que Instagram es el "único medio" que le permite ejercer legítimamente su "derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", después de que la Fiscalía no le permitiera ejercer su defensa en el procedimiento que se ha iniciado en este país.

En uno de los mensajes del 20 de abril de 2021 que atribuye a sus trabajadores se lee: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo!. Feliz noche".

En otro mensaje (1 de mayo de 2021) se lee: "Hola profesor.!!. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios", y en otro enviado el 2 de mayo, esta persona le dice "Buenos días profesor! Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural..un beso.. te veo en un rato".

En uno más del 23 de septiembre de 2022, le desean "Feliz cumpleañooooosss Julitoooo!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, TE QUIERO. siempre te recuerdo, con cariño..Atte: Stephany Abreu, tu fisioterapeuta por siempre".

Y en otra captura publicada por el cantante, un mensaje firmado por alguien que se hace llamar María Alejandra Feliz le dice que "Solo quiere saludarlo", "mandarle un fuerte abrazo" y decirle que "le quiere mucho".

En su comunicado, el cantante asegura que "es muy grave la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar personas".

Por eso, adjunta "algunas de las comunicaciones de whatsapp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática" a la que asegura que está "siendo sometido".

Las publicaciones de Julio Iglesias se producen después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya rechazado por el momento la petición del abogado de Julio Iglesias de que se acepte su personación en la investigación en su contra, para tener acceso directo al contenido de la denuncia por presuntos delitos sexuales que se investiga en España.

La Fiscalía investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que han aportado ante el tribunal documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas. EFE

