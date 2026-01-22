El Kospi surcoreano crece un 0,87 % tras superar brevemente la barrera de los 5.000 puntos

Seúl, 22 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, avanzó un 0,87 % este jueves y superó brevemente durante la sesión la barrera de las 5.000 unidades por primera vez, gracias al aparente alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

El indicador creció 42,6 puntos, hasta ubicarse en 4.952,53 enteros. Se negociaron 32,5 billones de wones (unos 18.925 millones de euros).

Por otro lado, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, repuntó un 2 %, o 19,06 puntos, hasta las 970,35 unidades.

El parqué surcoreano se benefició de la tendencia al alza en Wall Street después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara este miércoles que finalmente no aplicará los aranceles del 10 % con los que había amenazado a varios países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

Tras superar el hito de los 5.000 puntos esta mañana, una promesa de campaña del actual presidente surcoreano, Lee Jae-myung, el Gobierno de Corea del Sur aseguró que mantendrá sus esfuerzos por revitalizar el mercado bursátil del país, en un comunicado recogido por la agencia local de noticias Yonhap.

Las alzas de este jueves estuvieron impulsadas por las principales empresas del país.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, avanzó un 1,87 %, y su rival SK hynix se revalorizó un 2,03 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solutions despuntó además un 5,7 %, y Korea Aerospace Industries, la única empresa desarrolladora de aeronaves en el país, creció un 0,91 %.

El fabricante de vehículos Hyundai se desplomó sin embargo un 3,64 % (después de dispararse más de un 14 % en la sesión previa), mientras su empresa hermana Kia perdió un 4,36 %.

También bajaron el principal astillero surcoreano, Hyundai Heavy (-2,85 %), la firma de defensa Hanwha Aerospace (-1,98 %), y la energética Doosan Enerbility (-1,42 %).

El won se apreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a 1.469,95 unidades, 1,35 wones menos que en la sesión previa. EFECOM

(foto)(vídeo)