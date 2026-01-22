Espana agencias

Barcelona acogerá una cumbre con líderes progresistas de todo el mundo organizada por Sánchez el 17 y 18 de abril

Barcelona acogerá los próximos 17 y 18 de abril una cumbre con líderes progresista de todo el mundo organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otros socios internacionales, para "coordinar respuestas" frente "al autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multilateralismo".

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Partido de los Socialistas Europeos, Stefan Lofven, en una reunión del PES antes de la reunión informal en Bruselas por el Consejo Europeo extraordinario, en la que se busca calibrar las relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por las amenazas de anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

La futura cumbre, englobada como el primer evento de la 'Movilización Progresista Global', surgió después del Congreso de los líderes socialistas europeos en octubre y contó con el respaldo del presidente español y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El PES ha defendido en un comunicado que la respuesta a las fuerzas reaccionarias y nacionalistas actuales "no puede ser fragmentada ni tímida". "La 'Movilización Progresista Global' es nuestra respuesta colectiva: unir a los progresistas a través de las fronteras para defender la democracia, el multilateralismo y la justicia social", ha reivindicado.

Los socialistas europeos han subrayado que en tiempos de incertidumbre global, los progresistas deben "actuar juntos, con determinación y confianza" pues "tienen la responsabilidad histórica de liderar esta agenda, oponiéndose a la extrema derecha y a quienes socavan la integración europea, y defendiendo al mismo tiempo los valores y prioridades que sustentan el proyecto europeo".

