UGT y CCOO reclaman implantar la jornada de 35 horas en la AGE sin esperar a presupuestos

Madrid, 21 ene (EFECOM).- UGT y CCOO han urgido este miércoles al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han mostrado su "discrepancia" con la postura de Función Pública respecto a la jornada de 35 horas que, aseguran, pasa por esperar a los futuros presupuestos de 2026 para aprobarla.

CCOO y UGT reclaman, en cambio, que se adopte "en el próximo mes de febrero o a principios de marzo", ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación.

Los sindicatos confían en concretar avances tanto sobre reducción de jornada como sobre la jubilación parcial en la próxima reunión con Función Pública, prevista para el 28 de enero, y advierten de que, de no ser así, emprenderán "acciones" para garantizar el cumplimiento de los compromisos. EFECOM

