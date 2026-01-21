La Bolsa de Shanghái gana un 0,08 % y la de Shenzhen, un 0,7 %

Shanghái (China), 21 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,08 % tras sumar 3,29 puntos hasta los 4.116,94.
Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 99,5 unidades (+0,7 %) y finalizó con 14.255,13. EFECOM
Últimas Noticias
El PP convoca a las 12.00 horas un minuto de silencio en la sede del partido por el accidente en Adamuz
Al menos 39 personas han perdido la vida y más de un centenar resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en Córdoba, mientras fuentes de la formación recalcan coordinación permanente, solidaridad y reunión de emergencia con expertos en infraestructuras
La nueva película de Chris Pratt: una distopía donde los jueces son sustituidos por la IA
Junqueras ve las críticas de Feijóo a la nueva financiación como "el mejor aval" al modelo
Oriol Junqueras destaca que la postura del Partido Popular frente al acuerdo fiscal impulsado junto al Ejecutivo refuerza su legitimidad, resalta el coste de años sin reformas y recalca la complejidad para lograr respaldo suficiente en el Congreso
Sumar cancela la reunión con Pedro Sánchez tras el accidente de tren en Adamuz
El encuentro entre Verónica Barbero, referente de Sumar, y el jefe del Ejecutivo queda aplazado después de la tragedia ferroviaria en Córdoba, donde 39 personas murieron y más de 150 resultaron heridas según datos oficiales
Las chinas Xiaomi y Transsion rebajan metas de ventas de móviles por la escasez de memoria
MÁS NOTICIAS