La Bolsa de Shanghái gana un 0,08 % y la de Shenzhen, un 0,7 %

Shanghái (China), 21 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,08 % tras sumar 3,29 puntos hasta los 4.116,94.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 99,5 unidades (+0,7 %) y finalizó con 14.255,13. EFECOM