Espana agencias

España defiende que la UE debe dejar claro que tiene "instrumentos de disuasión" frente a "cualquier coerción comercial"

José Manuel Albares recalca que es esencial que la Unión Europea respalde el libre comercio y demuestre capacidad de respuesta ante presiones, tras amenazas de aranceles de Donald Trump y en vísperas de una reunión clave en Bruselas

Guardar

El futuro de Groenlandia y su relación con la Unión Europea se ha reafirmado recientemente a través del posicionamiento de sus propios ciudadanos, quienes han manifestado su voluntad de continuar bajo la soberanía de Dinamarca y, por extensión, su pertenencia a la UE. En este contexto, según informó Europa Press, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, expresó el respaldo de España tanto a la integridad territorial de Dinamarca como a la autonomía de decisión de los groenlandeses, sumando su apoyo ante los desafíos externos a los principios europeos.

De acuerdo con Europa Press, Albares hizo estas declaraciones en Nueva Delhi tras su encuentro con el ministro indio Subrahmanyam Jaishankar, justo en la antesala de una cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea prevista para celebrarse en Bruselas. La cita europea se convocó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de establecer aranceles del 10% a países europeos como respuesta al envío de tropas para una misión de observación en Groenlandia.

Albares subrayó, según detalló Europa Press, que la UE debe “remover los obstáculos del mercado interior para que dé toda su potencialidad y para que nuestras empresas estén en condiciones de competir con todas, también en el terreno digital”, abogando por el fortalecimiento de la competitividad interna y la modernización de los sectores productivos europeos. El ministro remarcó la importancia de que la Unión Europea ofrezca una respuesta clara frente a cualquier tipo de presión o amenaza comercial, sosteniendo la necesidad de exhibir la disposición del bloque a defenderse con herramientas disuasorias eficaces. Según consignó Europa Press, Albares argumentó que es crucial que la UE demuestre su compromiso con el libre comercio y que cuente con “los instrumentos de disuasión para protegernos de cualquier coerción comercial o económica”.

Para ilustrar las capacidades y la proyección económica de la Unión, el ministro español citó los recientes avances con América Latina y Asia. Albares puso como ejemplo el acuerdo alcanzado días atrás entre la Unión y Mercosur, así como el tratado de libre comercio que se espera ultimar próximamente con la India. Explicó que estas iniciativas se enmarcan en la estrategia europea de diversificación de socios comerciales, una vía que pretende reducir la dependencia de un número reducido de mercados y fortalecer la resiliencia frente a presiones exteriores, recogió Europa Press.

Además del eje económico, el titular de Exteriores enfatizó la dimensión de seguridad dentro de la política europea. Sin referirse de forma directa ni a Trump ni a Estados Unidos, Albares instó a los Veintisiete a reafirmar el carácter pacífico de Europa y a asegurar que el continente mantiene su autonomía en materia de defensa. Sostuvo, según publicó Europa Press, que “no permitiremos que nadie traiga la guerra a nuestro continente porque la disuasión está en nuestras manos”, vinculado a la necesidad de reforzar la arquitectura militar y de seguridad.

Entre las propuestas planteadas por Albares se halla la integración de las industrias de defensa europeas, con vistas a plantear pasos intermedios hacia la conformación de un ejército europeo. Señaló que una opción viable podría consistir en “una coalición de voluntarios en torno a la seguridad europea”, como parte del proceso para incrementar la cooperación militar en el marco de la Unión, detalló Europa Press.

El ministro también hizo referencia a la importancia de los valores fundacionales de la UE en el contexto internacional actual. Insistió en que, frente a las dinámicas de rearme que se observan en la escena global, los Estados miembros necesitan fortalecer su “rearme moral en torno a nuestros valores”, ya que estos constituyen la esencia del modelo de vida europeo, indicó Europa Press. Albares ha reiterado esta idea en diversas intervenciones anteriores.

Respecto al asunto específico de Groenlandia, Europa Press informó que Albares subrayó que las autoridades y la población de esa isla del Atlántico norte han expresado su deseo de permanecer dentro de la soberanía danesa, en línea con el marco jurídico y político actual de Dinamarca y la Unión Europea. El representante español enfatizó la solidaridad de España hacia Dinamarca en relación con este territorio.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Albares hizo hincapié en que la Unión Europea debe transmitir un mensaje inequívoco sobre su rechazo a toda forma de coerción, ya sea económica o militar. Indicó que Europa dispone de instrumentos para asegurar que tales presiones no se apliquen contra el bloque. Estas afirmaciones surgen en un contexto marcado por crecientes tensiones comerciales y de seguridad internacional, en particular de cara a la próxima cumbre del bloque en Bruselas.

Temas Relacionados

Unión EuropeaCoerción comercialJosé Manuel AlbaresDonald TrumpSubrahmanyam JaishankarMercosurNueva DelhiGroenlandiaLibre comercioDinamarcaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ponsarnau "agradecido" a sus jugadores, especialmente a los lesionados y a "los chavales"

Infobae

Real Madrid y Barcelona, reyes de los ingresos en la temporada 2024-2025

Infobae

La electricidad solar y eólica superó por primera vez a los fósiles en la UE en 2025

Infobae

La petrolera Halliburton destaca "oportunidades" en Venezuela y confía en avanzar "rápido"

Infobae

Guruzeta: "La segunda parte ha sido increíble"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Prisión provisional sin fianza para

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

Feijóo reconoció ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el CECOPI, no cuestionó el envío de Es-Alert y defendió las múltiples versiones Mazón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Óscar Puente descarta dimitir y el presidente de Adif deja su puesto en manos de la investigación

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El turismo, clave para la economía española pero perjudicial para el empleo y los salarios de los trabajadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions