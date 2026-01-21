España defiende que la UE debe dejar claro que tiene "instrumentos de disuasión" frente a "cualquier coerción comercial"

El futuro de Groenlandia y su relación con la Unión Europea se ha reafirmado recientemente a través del posicionamiento de sus propios ciudadanos, quienes han manifestado su voluntad de continuar bajo la soberanía de Dinamarca y, por extensión, su pertenencia a la UE. En este contexto, según informó Europa Press, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, expresó el respaldo de España tanto a la integridad territorial de Dinamarca como a la autonomía de decisión de los groenlandeses, sumando su apoyo ante los desafíos externos a los principios europeos.

De acuerdo con Europa Press, Albares hizo estas declaraciones en Nueva Delhi tras su encuentro con el ministro indio Subrahmanyam Jaishankar, justo en la antesala de una cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea prevista para celebrarse en Bruselas. La cita europea se convocó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de establecer aranceles del 10% a países europeos como respuesta al envío de tropas para una misión de observación en Groenlandia.

Albares subrayó, según detalló Europa Press, que la UE debe “remover los obstáculos del mercado interior para que dé toda su potencialidad y para que nuestras empresas estén en condiciones de competir con todas, también en el terreno digital”, abogando por el fortalecimiento de la competitividad interna y la modernización de los sectores productivos europeos. El ministro remarcó la importancia de que la Unión Europea ofrezca una respuesta clara frente a cualquier tipo de presión o amenaza comercial, sosteniendo la necesidad de exhibir la disposición del bloque a defenderse con herramientas disuasorias eficaces. Según consignó Europa Press, Albares argumentó que es crucial que la UE demuestre su compromiso con el libre comercio y que cuente con “los instrumentos de disuasión para protegernos de cualquier coerción comercial o económica”.

Para ilustrar las capacidades y la proyección económica de la Unión, el ministro español citó los recientes avances con América Latina y Asia. Albares puso como ejemplo el acuerdo alcanzado días atrás entre la Unión y Mercosur, así como el tratado de libre comercio que se espera ultimar próximamente con la India. Explicó que estas iniciativas se enmarcan en la estrategia europea de diversificación de socios comerciales, una vía que pretende reducir la dependencia de un número reducido de mercados y fortalecer la resiliencia frente a presiones exteriores, recogió Europa Press.

Además del eje económico, el titular de Exteriores enfatizó la dimensión de seguridad dentro de la política europea. Sin referirse de forma directa ni a Trump ni a Estados Unidos, Albares instó a los Veintisiete a reafirmar el carácter pacífico de Europa y a asegurar que el continente mantiene su autonomía en materia de defensa. Sostuvo, según publicó Europa Press, que “no permitiremos que nadie traiga la guerra a nuestro continente porque la disuasión está en nuestras manos”, vinculado a la necesidad de reforzar la arquitectura militar y de seguridad.

Entre las propuestas planteadas por Albares se halla la integración de las industrias de defensa europeas, con vistas a plantear pasos intermedios hacia la conformación de un ejército europeo. Señaló que una opción viable podría consistir en “una coalición de voluntarios en torno a la seguridad europea”, como parte del proceso para incrementar la cooperación militar en el marco de la Unión, detalló Europa Press.

El ministro también hizo referencia a la importancia de los valores fundacionales de la UE en el contexto internacional actual. Insistió en que, frente a las dinámicas de rearme que se observan en la escena global, los Estados miembros necesitan fortalecer su “rearme moral en torno a nuestros valores”, ya que estos constituyen la esencia del modelo de vida europeo, indicó Europa Press. Albares ha reiterado esta idea en diversas intervenciones anteriores.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Albares hizo hincapié en que la Unión Europea debe transmitir un mensaje inequívoco sobre su rechazo a toda forma de coerción, ya sea económica o militar. Indicó que Europa dispone de instrumentos para asegurar que tales presiones no se apliquen contra el bloque. Estas afirmaciones surgen en un contexto marcado por crecientes tensiones comerciales y de seguridad internacional, en particular de cara a la próxima cumbre del bloque en Bruselas.