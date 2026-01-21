La permanencia de Lisa Cook en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal sigue en suspenso mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos analiza las facultades del presidente para destituir a miembros clave del organismo. De acuerdo con EFECOM, el caso ha llamado la atención por el contexto de presiones políticas sobre la Fed y porque la decisión podría impactar en la independencia de la entidad y en la estabilidad del sistema financiero estadounidense.

El Tribunal Supremo estadounidense celebró este miércoles una audiencia centrada en la legalidad de la destitución de Lisa Cook por parte del presidente Donald Trump, tras la acusación de la Casa Blanca de sospechas de fraude hipotecario, negadas por la economista. La máxima instancia judicial permitió en octubre que Cook continuase en funciones hasta que se emitiera un fallo definitivo sobre su situación. EFECOM informó que la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la sesión fue considerada una muestra de apoyo a Cook y un reconocimiento de la trascendencia institucional del caso. Preservar la independencia operativa de la Reserva Federal constituye, según el propio Powell, una prioridad para el adecuado funcionamiento del organismo encargado de la política monetaria de Estados Unidos.

Las acusaciones de la Casa Blanca contra Cook, elegida en 2022 por el entonces presidente Joe Biden, no han generado cargos formales ante la justicia. Sin embargo, Trump considera que estas sospechas justifican su decisión de remover del cargo a la economista, según publicó EFECOM. De prosperar el argumento de la administración republicana, se produciría un hecho inédito: la primera vez que un presidente estadounidense logra destituir a un gobernador de la Fed en más de un siglo de existencia del organismo. La Ley de la Reserva Federal de 1935 sólo permite la destitución de un miembro de la Junta “por causa justificada”, habitualmente entendida como conducta negligente o malversación en el ejercicio del cargo. De acuerdo con EFECOM, esta protección busca evitar interferencias políticas y garantizar la neutralidad de las decisiones sobre tasas de interés y otras políticas monetarias.

Tras su remoción, Trump podría designar un nuevo integrante en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que participa de las votaciones vinculadas a las políticas monetarias del banco central. El medio EFECOM detalló que esta posibilidad implica un cambio en la composición de la dirección de la Fed en una coyuntura de demandas políticas y desacuerdos sobre el rumbo económico del país.

El contexto de este enfrentamiento institucional cuenta con otros factores. EFECOM subrayó que Donald Trump ha incrementado sus presiones públicas sobre la Fed y particularmente contra Jerome Powell. El presidente estadounidense ha reclamado disminuciones más drásticas en las tasas de interés y ha utilizado calificativos despectivos al referirse a Powell, a quien llegó a llamar “cretino”. Además, en la reciente edición del Foro Económico Mundial de Davos, Trump calificó al presidente de la Fed como “tardón” por no actuar con suficiente celeridad en el ajuste de tipos de interés, según consignó EFECOM.

El propio Powell enfrenta además una investigación por parte del Departamento de Justicia, motivada por su intervención ante el Congreso en junio sobre aspectos relativos a la renovación multimillonaria de la sede de la Reserva Federal. Este procedimiento, también destacado por EFECOM, agrega presión sobre la dirección de la institución en un momento de máxima exposición pública y política.

Durante su participación en Davos, Trump anunció que propondrá un nuevo candidato a la presidencia del banco central cuando el mandato de Powell concluya en mayo. “Siempre va demasiado tarde con los tipos de interés (...). Así que vamos a tener a alguien excelente y esperamos que haga un buen trabajo”, afirmó el presidente estadounidense, según citó EFECOM en su cobertura.

La decisión del Supremo, resultado de una petición acelerada cursada por la Casa Blanca, será determinante para el futuro de Cook y para el marco jurídico que regula la relación entre el Ejecutivo y la Reserva Federal. Mientras tanto, el mantenimiento de Cook en el cargo, ordenado como medida cautelar, prolonga la incertidumbre sobre la composición de la Junta y la conducción de la institución, en un momento en que la economía estadounidense enfrenta desafíos de tipo político y financiero.

El caso examinado por el Tribunal Supremo pone en el centro del debate la persistencia de garantías de autonomía de la Fed frente al Poder Ejecutivo, una cuestión que, según sostiene Powell y ha difundido EFECOM, resulta esencial para el ejercicio independiente de la política monetaria nacional. El desenlace de este litigio se considera clave para definir el grado de protección de los miembros de la Junta de Gobernadores ante la posibilidad de despidos motivados por razones políticas, la integridad institucional de la Reserva Federal y la orientación de la política monetaria en un año de alta volatilidad e intereses cruzados.