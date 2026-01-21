Espana agencias

China aprueba nueva ayuda a Cuba de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz

La Habana, 20 ene (EFECOM).- El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla.

Así lo comunicó el embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro realizado este martes en el Palacio de la Revolución.

Díaz-Canel resaltó "la intensa actividad" que está realizando el embajador chino por estos días en el país caribeño, y en particular se refirió al acto de entrega, este lunes, de la primera parte de un donativo de 30.000 toneladas de arroz aprobado anteriormente por el Gobierno del país asiático.

Cuba atraviesa una grave situación económica visible con escasez de productos básicos, además de una crisis energética por falta de combustibles y frecuentes averías en sus centrales de generación eléctrica con décadas de explotación lo que provoca prolongados apagones diarios.

A la crisis económica que afecta el país caribeño se suman una fuerte inflación, contracción económica y dolarización creciente por la conjunción de la pandemia de covid-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el impacto de fallidas políticas económicas y monetarias.

La economía nacional se contrajo un 1,1 % en 2024 y ha sufrido en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, de acuerdo con datos oficiales.

La Habana y Pekín mantienen unas estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla. EFECOM

