ArcelorMittal vuelve a precios de agosto de 2011 al subir el 4,7 % en bolsa

Madrid, 21 ene (EFECOM).- ArcelorMittal ha subido el 4,71 % este miércoles, la mayor registrada por las empresas del principal índice bursátil español, el IBEX 35, y el precio de su acción se ha situado en niveles del comienzo de agosto de 2011, según datos del mercado.

La acción de ArcerlorMittal ha ganado 1,96 euros en esta sesión, equivalentes a ese 4,71 %, para cerrar en 43,56 euros. En el año acumula una subida del 11,49 %.

El analista de XTB Manuel Pinto ha explicado que "la compañía está consolidando una estrategia alcista en precios de bobinas en Europa apoyada en el nuevo marco del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono"(CBAM por sus siglas en inglés y que implica el establecimiento de "aranceles" a productos importados desde el 1 de enero).

Pinto también ha comentado que la subida se apoya en la política tarifaria de ArcelorMittal por "una caída drástica de la oferta de importación, lo que refuerza su poder de fijación de precios".

Además, la empresa siderúrgica ha sido objeto hoy de un informe favorable de BNP Paribas. EFECOM