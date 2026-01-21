Espana agencias

83-81. El Gernika no puede remontar en Francia y se despide de Europa

Guardar

Bilbao, 21 ene (EFE).- El Lointek Gernika Bizkaia cayó eliminado de la Eurocopa femenina tras perder por 83-81 en la pista del Villeneuve d'Ascq, vigente campeón del torneo, en la vuelta de los octavos de final y no poder remontar los 23 puntos de renta que logró el equipo francés la pasada semana en Maloste.

El cuadro de Lucas Fernández tuteó los cuarenta minutos a un rival que manejó con solvencia su amplia ventaja, pero que tuvo que pelear hasta el último segundo para llevarse el triunfo gracias a una canasta de Sokhna Fall prácticamente sobre la bocina.

El Gernika salió enchufado a la pista (16-17, m.5) y tras un primer arreón local (28-21) volvió a ponerse por delante para disfrutar de su última ventaja con el 42-43 a pocos segundos para el descanso.

En la segunda parte el Villeneuve tomó la delantera por diferencias que nunca alcanzaron los diez puntos ante un cuadro vasco liderado en la pista por la alero alemana Emily Bessoir (24 puntos y 5 rebotes) que apretó hasta el último instante.

Ficha técnica:

83 - Villeneuve d'Asq LM (28+16+18+21): Peterson (8), Alston (12), Tahane (6), Fall (16), Chery (14) -cinco inicial-, Paget (10), Palenikova (-), Milapie (4), Kouadio (4) y Yale (9).

81 - Lointek Gernika (21+22+18+20): Olaeta (11), Salvadores (4), Adams (10), Jankovic (14), Vonleh (7) -cinco inicial-, Castedo (7), Bessoir (24), Westerik (2), Matarranz (-) y Polleros (2).

Parciales: 28-21, 44-43 (descanso), 62-61 y 83-81 (final).

Árbitros: Silvia Marziali (Italia), Veronika Vavrova (República Checa) y Tomasz Wit Langowski (Polonia). Eliminadas por cinco faltas Matarranz (m.22) y Vonleh (m.37).

Incidencias: Partido vuelta de octavos de final de la Eurocopa femenina disputado en el Palacium de la localidad francesa de Villeneuve-d'Ascq con lleno en las gradas. EFE

ibn/ro/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lo último sobre el accidente de Adamuz: ya se ha identificado a 42 de los 43 fallecidos

Infobae

Diputados opositores piden transparencia sobre acuerdos energéticos de Venezuela y EE.UU.

Infobae

Deutsche Börse acuerda la compra de Allfunds por 5.300 millones de euros

Infobae

IU llama "indecente" a Abascal por sembrar "odio y veneno" con la tragedia de Adamuz

Infobae

El Athletic cae al descanso en Bérgamo con un gol de Scamacca (1-0)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray