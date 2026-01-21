83-81. El Gernika no puede remontar en Francia y se despide de Europa

Bilbao, 21 ene (EFE).- El Lointek Gernika Bizkaia cayó eliminado de la Eurocopa femenina tras perder por 83-81 en la pista del Villeneuve d'Ascq, vigente campeón del torneo, en la vuelta de los octavos de final y no poder remontar los 23 puntos de renta que logró el equipo francés la pasada semana en Maloste.

El cuadro de Lucas Fernández tuteó los cuarenta minutos a un rival que manejó con solvencia su amplia ventaja, pero que tuvo que pelear hasta el último segundo para llevarse el triunfo gracias a una canasta de Sokhna Fall prácticamente sobre la bocina.

El Gernika salió enchufado a la pista (16-17, m.5) y tras un primer arreón local (28-21) volvió a ponerse por delante para disfrutar de su última ventaja con el 42-43 a pocos segundos para el descanso.

En la segunda parte el Villeneuve tomó la delantera por diferencias que nunca alcanzaron los diez puntos ante un cuadro vasco liderado en la pista por la alero alemana Emily Bessoir (24 puntos y 5 rebotes) que apretó hasta el último instante.

Ficha técnica:

83 - Villeneuve d'Asq LM (28+16+18+21): Peterson (8), Alston (12), Tahane (6), Fall (16), Chery (14) -cinco inicial-, Paget (10), Palenikova (-), Milapie (4), Kouadio (4) y Yale (9).

81 - Lointek Gernika (21+22+18+20): Olaeta (11), Salvadores (4), Adams (10), Jankovic (14), Vonleh (7) -cinco inicial-, Castedo (7), Bessoir (24), Westerik (2), Matarranz (-) y Polleros (2).

Parciales: 28-21, 44-43 (descanso), 62-61 y 83-81 (final).

Árbitros: Silvia Marziali (Italia), Veronika Vavrova (República Checa) y Tomasz Wit Langowski (Polonia). Eliminadas por cinco faltas Matarranz (m.22) y Vonleh (m.37).

Incidencias: Partido vuelta de octavos de final de la Eurocopa femenina disputado en el Palacium de la localidad francesa de Villeneuve-d'Ascq con lleno en las gradas. EFE

