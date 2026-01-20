Feijóo traslada a Illa su preocupación por el accidente en Gelida y el pésame por la muerte del maquinista

Alberto Núñez Feijóo hizo pública su inquietud por las consecuencias del accidente ferroviario en Gelida y manifestó sus condolencias por el fallecimiento del conductor del tren, además de expresar sus buenos deseos para la recuperación de los heridos y su reconocimiento al trabajo de los equipos de emergencia. Según publicó Europa Press, el descarrilamiento del tren de Rodalies en Gelida, provincia de Barcelona, ocurrió tras la caída de un muro de contención y dejó como saldo la muerte del maquinista y al menos quince personas heridas.

El líder del Partido Popular comunicó estos mensajes a través de su cuenta en la red social X. En el mismo mensaje, publicado posteriormente por Europa Press, Feijóo manifestó: “Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas.” De acuerdo con el medio, Feijóo también dirigió sus palabras al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien trasladó su preocupación por los hechos.

El accidente se produjo cuando un tren de la red Rodalies descarriló como resultado de la caída de un muro de contención. Europa Press detalló que, además del conductor fallecido, al menos quince personas resultaron heridas a raíz del siniestro. El impacto del accidente movilizó a numerosos servicios de emergencia que se desplazaron para brindar atención a los afectados y coordinar las labores de rescate.

La publicación de Feijóo en redes sociales incluyó una mención expresa de apoyo al personal que participó en las tareas de rescate y atención tras el siniestro. Como recogió Europa Press, el presidente del Partido Popular afirmó que se había comunicado recientemente con el presidente de la Generalitat para trasladarle tanto su preocupación como su apoyo a los operativos desplegados.

Según reportó Europa Press, el dirigente popular subrayó la importancia de respaldar el trabajo de los servicios de emergencias en situaciones de crisis como la derivada del accidente en Gelida, donde los profesionales debieron atender a los heridos y gestionar las consecuencias del descarrilamiento.

Las autoridades regionales y estatales se mantienen atentas a la evolución de las personas lesionadas, cuyos casos fueron seguidos por los servicios médicos y de protección civil. El accidente de Gelida plantea de nuevo el reto de garantizar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias, en particular después de eventos como la caída de un muro que provocó el descarrilamiento.

El mensaje de Alberto Núñez Feijóo, difundido por Europa Press, refleja la preocupación existente entre los responsables políticos por la seguridad de los pasajeros y trabajadores del transporte ferroviario. La rápida reacción de los servicios de emergencia y el acompañamiento institucional buscan dar respuesta a las víctimas y sus familias tras un nuevo siniestro en la red de Rodalies de Barcelona.