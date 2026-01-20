El Roma interrumpe la cesión de Bailey, que vuelve al Aston Villa

Roma, 20 ene (EFE).- El Roma interrumpió este martes la cesión del jamaicano Leon Bailey, delantero que llegó en el mercado de verano procedente del Aston Villa y que volverá a Inglaterra tras apenas 5 meses como jugador 'giallorosso'.

El futbolista, de 28 años, acudió este martes al aeropuerto de Ciampino para abandonar la capital italiana, en la que no cumplió las expectativas de Gian Piero Gasperini.

Bailey, que a última hora no formó parte de la expedición que viajó a Turín para enfrentar al Torino en el último partido de Serie A, deja el Roma tras haber disputado tan sólo 11 partidos que saldó con 2 asistencias.

El jamaicano tardó en debutar 8 partidos por lesión, por lo que su aventura comenzó el 18 de octubre ante el Inter de Milán. Después, otras dos lesiones le obligaron a saltarse 3 duelos en noviembre y otros 4 entre finales de diciembre y enero.

Bailey volverá ahora al Aston Villa, equipo con el que el Roma acordó el 16 de enero la cesión, con opción de compra, del neerlandés Donny Malen, delantero que ya el domingo 18 de enero fue titular y marcó su primer gol con la 'Loba'. EFE