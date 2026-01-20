Espana agencias

El Gobierno abre información pública para declarar Lugar de Memoria Democrática el Palacio de la Magdalena (Santander)

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha acordado la apertura de un periodo de información pública para la declaración del Palacio de la Magdalena, en Santander, como Lugar de Memoria Democrática, un trámite que se prolongará durante 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del acuerdo.

Según se ha recogido este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el procedimiento de declaración comenzó el 28 de octubre de 2025, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y fue publicado en el BOE el 31 de octubre de ese mismo año.

El expediente se ha tramitado de acuerdo con los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 50 de la citada ley, quedando el Palacio de la Magdalena anotado de forma preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Asimismo, el 3 de noviembre de 2025 se abrió trámite de audiencia al Ayuntamiento de Santander, municipio en el que se ubica el inmueble y que ostenta su titularidad, y se solicitaron los informes correspondientes a las entidades reseñadas en el acuerdo de incoación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este contexto, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 50.1 de la Ley de Memoria Democrática, en relación con el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, la Dirección General ha acordado abrir un periodo de información pública para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El expediente completo podrá consultarse en la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mientras que las alegaciones podrán presentarse tanto en los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 como a través de la sede electrónica del propio Ministerio.

