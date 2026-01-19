Espana agencias

Sánchez cancela su asistencia al Foro de Davos por la tragedia ferroviaria

El jefe del Ejecutivo español ha suspendido su viaje a Suiza tras la catástrofe en la red ferroviaria, reprogramando sus compromisos oficiales mientras líderes globales y grandes empresarios se preparan para debatir en el tradicional encuentro económico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reorganizó toda su agenda oficial después de que un accidente en la red ferroviaria española resultara en al menos 39 personas fallecidas, según detalló el medio que proporcionó la información. Esta decisión provocó la suspensión de su viaje a Suiza, donde tenía previsto asistir al Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, un evento que reúne a mandatarios y destacados empresarios internacionales.

Según informó el medio original, Sánchez optó por desplazarse personalmente a la zona afectada por el suceso la mañana del lunes y decidió cancelar todas las actividades oficiales previstas para esa jornada. Entre los compromisos cancelados figura el encuentro programado para ese mismo día por la tarde con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo que destaca la prioridad otorgada por el ejecutivo a la gestión directa de la crisis generada por el accidente ferroviario.

El Foro Económico Mundial de Davos, que reúne a partir del martes a los principales líderes planetarios y empresarios de grandes economías, contará así este año con la notoria ausencia del jefe del Ejecutivo español. Entre los participantes confirmados, según reportó la fuente, figura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con delegaciones empresariales procedentes de países líderes en la economía global.

En esta edición, el encuentro internacional de Davos se caracteriza también por la presencia de tensiones diplomáticas ligadas a las recientes declaraciones de Trump sobre la soberanía de Groenlandia, territorio que forma parte de Dinamarca, miembro de la Unión Europea. La noticia de la suspensión de la presencia de Sánchez coincide con este contexto de alta sensibilidad política y económica en el foro, informó el medio que dio a conocer la información.

El accidente en la red ferroviaria, con un saldo provisional de al menos 39 muertos, ha motivado la reacción inmediata del Gobierno de España y ha obligado al presidente a modificar drásticamente todos sus compromisos internacionales y nacionales previstos para la semana, según publicó la fuente informativa. El propio desplazamiento de Sánchez a la zona del siniestro pone de manifiesto el enfoque del ejecutivo en la atención directa a la emergencia y en la gestión de las consecuencias de la tragedia desde el lugar de los hechos.

En paralelo, los asistentes a Davos se preparan para abrir el debate sobre los principales retos económicos y políticos del momento, en un escenario marcado por las mencionadas tensiones entre Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, resumió el medio en la cobertura de los eventos recientes. La cancelación de la presencia española en la cita anual aporta una nueva dimensión al calendario político internacional, en tanto otras delegaciones de líderes y empresarios mantienen su agenda de debates y encuentros a pesar del entorno complejo de la coyuntura global.

