Permanecen ingresados 48 heridos, 12 de ellos en la UCI, por el accidente de trenes

(Actualiza la NA1129 con datos ofrecidos por el presidente de la Junta)

Sevilla, 19 ene (EFE).- Un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la UCI.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, han sido atendidas 122 personas, 74 de las cuales ya han sido dadas de alta.

En una entrevista en la Cope, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha concretado que de los 11 adultos ingresados en la UCI, cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en el Hospital Cruz Roja, otros dos en el Hospital San Juan de Dios y otro está en el Quirón.

Los 5 niños ingresados, uno de ellos en la UCI, están en la unidad pediatría del Reina Sofía.

En Canal Sur Radio, Moreno ha insistido en que la cifra de 39 fallecidos puede aumentar porque debajo de los vagones del Alvia siniestrado, que cayeron por un terraplén, puede haber más cadáveres. EFE