Espana agencias

Permanecen ingresados 48 heridos, 12 de ellos en la UCI, por el accidente de trenes

Guardar

(Actualiza la NA1129 con datos ofrecidos por el presidente de la Junta)

Sevilla, 19 ene (EFE).- Un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la UCI.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, han sido atendidas 122 personas, 74 de las cuales ya han sido dadas de alta.

En una entrevista en la Cope, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha concretado que de los 11 adultos ingresados en la UCI, cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en el Hospital Cruz Roja, otros dos en el Hospital San Juan de Dios y otro está en el Quirón.

Los 5 niños ingresados, uno de ellos en la UCI, están en la unidad pediatría del Reina Sofía.

En Canal Sur Radio, Moreno ha insistido en que la cifra de 39 fallecidos puede aumentar porque debajo de los vagones del Alvia siniestrado, que cayeron por un terraplén, puede haber más cadáveres. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España

Infobae

¿Puede ChatGPT aconsejar a futuros universitarios?: Un estudio pone a prueba a la IA

Infobae

Corberán: “Tenemos ganas de rebelarnos en la Liga”

Infobae

La hora de Rafa Jódar

Infobae

UA: La victoria de Senegal en la Copa de África refleja "el orgullo continental"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival