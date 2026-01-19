Espana agencias

Marruecos denunciará ante FIFA y CAF la retirada de Senegal de la final africana de fútbol

Guardar

Rabat, 19 ene (EFE).- La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF tras la retirada del equipo senegalés de la final de la Copa de África (CAN) contra Marruecos, celebrada en Rabat, según anunció este lunes.

La FRMF añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

El partido, que Senegal ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penalti, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.

Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Hoy mismo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.

La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Controlada la fuga de gas en Esplugues (Barcelona) que ha obligado a confinar una escuela

Infobae

El exfutbolista Cordón, padre de Davinchi (Getafe), entre hospitalizados tras el accidente

Infobae

Luena (PSOE) asegura que el acuerdo de Mercosur es "muy positivo" para la UE y España

Infobae

México logra una recaudación récord de impuestos con un incremento del 4,6 % en 2025

Infobae

Transparencia Venezuela exige a Delcy Rodríguez publicar contrato de exportación de gas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con “la verdad” del accidente de trenes en Adamuz: “Vamos a conocer la respuesta”

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid entre los fallecidos del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 de

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 del lunes 19 de enero del 2026

Comprobar Super Once: resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero del 2026

DEPORTES

El padre de Davinchi, jugador

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton