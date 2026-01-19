Junqueras ve las críticas de Feijóo a la nueva financiación como "el mejor aval" al modelo

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la nueva financiación son el "mejor aval" del modelo acordado entre los republicanos y el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es el mejor aval de que el modelo de financiación es bueno, y es bueno para todo el mundo, incluso para aquellos que votan al PP. Lo mejor que puede pasar a los votantes el PP es que este acuerdo de financiación salga adelante", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Según Junqueras, los ciudadanos son conscientes del "enorme coste" que ha tenido por culpa de populares y socialistas la decisión de no actualizar el modelo de financiación desde hace 12 años.

Tras explicar que siguen negociando con el Gobierno para desencallar la recaudación del 100% del IRPF, ha admitido la dificultad que supone que quieran ceder en este ámbito y la dificultad también de que el nuevo modelo de financiación se apruebe en el Congreso.

"Es una mayoría complejísima y muy diversa, a veces con intereses muy contradictorios, pero al mismo tiempo nos jugamos tanto como país, como sociedad, que haremos todo lo que esté en nuestras manos para convencer a todo el mundo", ha asegurado.

FOMENT Y PUIGDEMONT

Aunque Foment del Treball tachó en un comunicado de insuficiente el modelo, Junqueras ha explicado que su presidente, Josep Sánchez Llibre, le trasladó que sí les gustaba y restó importancia a lo recogido por el comunicado de la patronal.

"Dijo que sí apreciaban las bondades del acuerdo, que eran conscientes de lo importante que era y de que se aprobara. A la vez, ellos también defienden sus intereses, sean más o menos justos, porque a veces a mi no me lo parecen del todo, y tienen sus prioridades políticas", ha apuntado.

Sobre el rechazo de Junts a la financiación, Junqueras ha manifestado que siempre que puede intenta hablar con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y, pese a reconocer que una parte de la formación se opone al modelo, también "todos los exconsellers de Economía, incluidos los vinculados a este espacio político, y muchísimos de sus alcaldes, están a favor de que este acuerdo salga adelante".

Para lograr el apoyo de Junts, ha añadido que están dispuestos a hablar de lo que sea necesario siempre que beneficie a Cataluña pero no cree que introducir el coste de la vida --como pedían los de Puigdemont-- pueda ser positivo para el modelo.

Además de descartar la posibilidad de consultar a las bases de ERC el acuerdo de financiación, ha reiterado que les gustaría que hubiera Presupuestos aprobados en Cataluña pero primero esperan que los socialistas desencallen "el camino hacia la recaudación del 100% del IRPF".