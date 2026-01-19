Infografías del lunes 19 de enero

TREN DESCARRILAMIENTO - Un total de 39 personas han fallecido y más de cien han resultado heridas en el accidente de dos trenes ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

FMI PERSPECTIVAS - El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este lunes dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3 %, pero advirtió de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

FMI PERSPECTIVAS ESPAÑA - El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado tres décimas, hasta el 2,3 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, que se sitúa un punto por encima del avance económico del 1,3 % pronosticado para la zona del euro, que ha mejorado una décima.

CHINA PIB - El Producto Interior Bruto (PIB) de China subió un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, repitiendo así la tasa del año anterior y cumpliendo con el objetivo oficial de crecimiento de "en torno a un 5 %".

MERCADOS ORO - El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico esta madrugada acercándose a los 4.700 dólares la onza, mientras que la plata también ha registrado una nueva cota al superar el precio de la onza los 94 dólares.

VIVIENDA COYUNTURA - La compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual tras la caída registrada en octubre y contabilizó 58.546 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

UE INFLACIÓN - Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de diciembre.

