El delegado del Gobierno en Madrid envía su "cariño" a los familiares de las víctimas del accidente de Ademuz

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha enviado todo su "cariño" a los familiares y amigos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido ayer con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba).

"Hoy en toda España lloramos por las víctimas del terrible accidente en Adamuz", ha escrito Martín Aguirre en su cuenta de la red social X.

Así mismo ha enviado todo su "cariño" a los familiares y amigos de las personas fallecidas y los mayores deseos de pronta recuperación a todos los heridos.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha expresado su agradecimiento a los servicios de seguridad y de emergencias que han intervenido en el rescate de fallecidos y heridos de los trenes por su "inagotable trabajo".