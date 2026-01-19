Espana agencias

El buque Furor se integra en misión de la UE de vigilancia marítima en el Golfo de Guinea

Madrid, 19 ene (EFE).- El Buque de Acción Marítima Furor ha iniciado este lunes su despliegue en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea en el marco de la misión de la Unión Europea (UE) de vigilancia marítima y cooperación internacional en una región clave para la seguridad.

La operación denominada 'Presencias Marítimas Coordinadas en el Golfo de Guinea' está orientada a incrementar la seguridad marítima, mejorar el conocimiento del entorno y fomentar la cooperación con los países ribereños de la región, ha informado la Armada en un comunicado.

El Furor, con base en el Arsenal de Cartagena, participará en esta misión durante el primer semestre “tras un exigente periodo de preparación y certificación, que hemos desarrollado durante el último año y medio, una tarea exigente que se ve recompensada con la oportunidad de representar a España en una región estratégica”, según ha explicado su comandante, el capitán de corbeta Ángel García.

El Golfo de Guinea es un área de especial interés para la seguridad nacional y europea, afectada por la piratería, los robos a mano armada y múltiples tráficos ilícitos, y fundamental para la protección de las líneas marítimas de suministro energético y de la flota pesquera española.

“La seguridad de España comienza a muchas millas de nuestro territorio”, y se consigue "protegiendo las líneas de comunicación marítima que garantizan nuestros suministros energéticos y proporcionando apoyo a la flota pesquera española que faena en estas aguas”, ha explicado García.

Durante el despliegue, el Furor realizará actividades de presencia naval, patrullas de vigilancia marítima y operaciones coordinadas tanto con buques de países de la UE como con marinas de los estados ribereños.

Uno de los pilares fundamentales del despliegue es la cooperación militar con los países de la región, orientada a reforzar sus capacidades en el ámbito de la seguridad marítima, según la Armada.

El buque afronta un despliegue prolongado, alejado de territorio nacional y en un entorno con limitadas capacidades de apoyo logístico, recuerda la Armada.

La dotación del Furor está compuesta por 50 hombres y mujeres, que se ve reforzada durante el despliegue hasta alcanzar un total de 78 personas a bordo.

Con esta misión, España refuerza su compromiso con la seguridad y defensa europeas, siendo de los principales contribuyentes a esta iniciativa. EFE

