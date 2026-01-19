Azcón cancela su agenda institucional en señal de duelo por "una de las peores tragedias" ferroviarias

El presidente de Aragón y candidato a repetir en las elecciones del próximo 8 de febrero, Jorge Azcón, ha anunciado hoy que cancela su agenda institucional el accidente ferroviario ocurrido en la tarde noche de ayer en Ademuz (Córdoba) que se ha saldado con 39 víctimas mortales y más de 150 heridos, 5 de ellos muy graves.

"La tragedia de Adamuz es una de las peores de la historia ferroviaria de nuestro país", ha expuesto Azcón en su cuenta de la red social X. Por ello, ha anunciado que cancela hoy toda la actividad institucional de su agenda "en señal de duelo".

El presidente aragonés también ha querido mostrar toda su "solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos".