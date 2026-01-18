Espana agencias

Von der Leyen y Metsola envían su pésame por el accidente en Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado su consternación por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, y han mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

"Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español", ha expresado la jefa del Ejecutivo comnitario en un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen también ha deseado "una rápida y completa recuperación a los heridos", y ha asegurado que estado noche las víctimas están en sus "pensamientos".

También ha reaccionado al accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles".

"Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido en otro mensaje en redes sociales.

Al menos 21 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

