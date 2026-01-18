Espana agencias

Sánchez envía a Illa su cariño y apoyo tras ser hospitalizado

El jefe del Ejecutivo español expresó solidaridad a su homólogo catalán, ingresado por un cuadro repentino en una pierna, asegurando que su recuperación es inminente y enviando ánimos públicamente a través de un mensaje en redes sociales

"Tengo la certeza de que esto solo significa una breve pausa y que regresarás muy pronto. Mucha fuerza, amigo", fueron las palabras que utilizó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para dirigirse públicamente al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, tras conocerse su hospitalización por un dolor intenso en las piernas. El jefe del Ejecutivo hizo llegar su mensaje de ánimo a través de la red social X durante el domingo, según reportó Europa Press.

La noticia sobre el ingreso hospitalario de Salvador Illa en Barcelona se dio a conocer horas antes del pronunciamiento de Sánchez. Según informó el medio Europa Press, el equipo médico ha comunicado que el presidente catalán se encuentra estable y no presenta una situación de gravedad. Esta información contribuyó a calmar la inquietud inicial provocada por el repentino cuadro que motivó el traslado al hospital.

El comunicado de Pedro Sánchez buscó resaltar la fortaleza del mandatario catalán y expresar cercanía en un momento de vulnerabilidad. "Todo mi cariño y mi apoyo, compañero", señaló el presidente del Gobierno en su publicación en redes sociales. Añadió también su confianza en la pronta recuperación de Illa, mencionando en catalán la frase “Molta força, amic”, como muestra de apoyo y solidaridad.

Según consignó Europa Press, el propio entorno de la Generalitat ha reiterado la buena evolución de Illa tras la atención recibida, especificando que el ingreso respondió a un fuerte dolor en las piernas que apareció de manera súbita. La hospitalización se llevó a cabo en un centro médico de Barcelona, donde permanece bajo observación para descartar complicaciones y garantizar su bienestar.

Diversos representantes políticos y miembros del Gobierno enviaron también mensajes de ánimo al líder catalán, sumándose a la cadena de apoyo derivada del caso. Europa Press detalló que la expresión de solidaridad de Sánchez se produjo a pocas horas de que se hiciera público el ingreso hospitalario, lo que motivó una rápida reacción de distintos sectores institucionales.

El mensaje de Sánchez pone de manifiesto la relevancia institucional y política de Salvador Illa dado su rol actual en la Generalitat. Su hospitalización generó todo tipo de muestras públicas de apoyo, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, desde representantes políticos hasta ciudadanos que utilizaron las redes sociales para enviar deseos de pronta recuperación.

Las circunstancias sobre el dolor en las piernas, motivo del ingreso, no se han precisado con detalle y el hospital a cargo de la atención informó que la situación está bajo control. Tal como recogió Europa Press, las previsiones médicas indican una evolución favorable para el presidente catalán, aunque no se ha especificado un plazo exacto para su salida del hospital ni para el reinicio de su actividad institucional.

Estos acontecimientos se producen en un contexto de intensa actividad política en Cataluña, donde la figura de Illa ha ocupado un lugar central. El respaldo expresado por Sánchez, recogido y reproducido por Europa Press, refleja el tono de colaboración institucional entre los gobiernos central y autonómico ante situaciones personales que afectan a sus principales referentes.

Las redes sociales se convirtieron en el canal principal de comunicación institucional tras conocerse la noticia, lo que permitió que tanto la ciudadanía como los responsables políticos pudieran expresar sus mensajes de apoyo en tiempo real. Europa Press reportó que la reacción del presidente Sánchez fue la más destacada por su inmediatez y por el tono personal del mensaje, que incluyó tanto palabras en castellano como expresiones en catalán.

A la espera de novedades sobre la recuperación de Illa, fuentes de la Generalitat consultadas por Europa Press se mostraron optimistas respecto a la evolución de su estado de salud y confirmaron que el presidente catalán tiene previsto retomar sus funciones en cuanto los médicos lo autoricen, aunque no se han avanzado fechas concretas para su regreso público.

