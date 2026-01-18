Espana agencias

Pilar Alegría se compromete a la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir al médico

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado este domingo la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir a las citas médicas en cabeceras de comarca u hospitales de referencia, una medida destinada a garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad pública viva donde se viva.

El compromiso lo ha hecho público durante la presentación de las candidaturas del PSOE Aragón de Huesca, Teruel y Zaragoza de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero, en un acto en el que Alegría ha defendido "la política útil, la cercanía y el compromiso con el territorio" como ejes del proyecto socialista para Aragón.

La candidata ha subrayado que la ciudadanía está especialmente preocupada por la atención sanitaria y los tiempos de espera, una situación que se agrava en el medio rural por las dificultades de desplazamiento.

Por ello, el PSOE Aragón propone la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir a las citas médicas, que se articulará, según ha explicado, a través del transporte público y de los servicios de taxi, garantizando el acceso a las cabeceras de comarca y a los hospitales de referencia.

En materia de movilidad urbana, Pilar Alegría ha reafirmado el compromiso del PSOE con la línea 2 del tranvía de Zaragoza y con la extensión de la línea 1, como infraestructuras necesarias para garantizar "una ciudad más justa, cohesionada y sin ciudadanos de primera y de segunda".

Pilar Alegría ha defendido, además, un modelo de gobierno basado en la proximidad y la presencia constante en el territorio, resumido en la fórmula 3-2-1: tres días a la semana en el territorio, dos días en Zaragoza trabajando desde el Gobierno de Aragón y un día explicando el potencial y las oportunidades de Aragón en España, en Europa y en el mundo.

La socialista ha criticado la falta de compromiso del Partido Popular con Aragón, señalando que mientras este domingo los líderes del PP se reúnen en Zaragoza con Alberto Núñez Feijóo, "no se va a dedicar ni un minuto a hablar de Aragón ni de los problemas reales de los aragoneses".

SE PROPONE BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

Ha reprochado, además, que entre Aragón y Feijóo, el candidato del PP, Jorge Azcón, "siempre va a elegir a Feijóo" y ha puesto como ejemplo el nuevo modelo de financiación autonómica. "Entre Aragón y el Partido Popular, siempre va a elegir al Partido Popular. Decir no a que lleguen más de 630 millones de euros a nuestra tierra es decir no a los aragoneses. Es decir no a 4.000 viviendas públicas, no a contratar más médicos, no a construir escuelas e institutos, no a residencias públicas", ha expuesto.

Frente e ello, la candidata ha asegurado que el PSOE Aragón afronta esta campaña con una hoja de ruta clara, la de hablar de Aragón, de los problemas reales de la gente y trabajar en soluciones.

"Esa es nuestra carta de presentación. Dediquémonos a lo que merece la pena: defender los derechos de los aragoneses y las aragonesas y mejorar su vida", ha afirmado.

Además, ha puesto en valor la fortaleza de las candidaturas, formadas por hombres y mujeres responsables, comprometidos y con vocación de servicio público, muchos de ellos con experiencia municipal como alcaldes, alcaldesas y concejales.

Un equipo que conoce el territorio, que escucha a la ciudadanía y que asume la responsabilidad de dar un paso adelante para defender Aragón y mejorar la vida de los aragoneses y las aragonesas, ha remarcado.

