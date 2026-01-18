Llorca destaca el respaldo "unánime" del PP a la excepcionalidad valenciana por la dana

El respaldo de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular al reconocimiento de una “excepcionalidad valenciana” debido a la dana se consolida como un eje central en el debate nacional por un nuevo sistema de financiación autonómica, según detalló el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión de líderes regionales del PP en Zaragoza. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, este consenso se formalizó en la denominada ‘Declaración de Zaragoza’, firmada también por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La ‘Declaración de Zaragoza’ establece una posición conjunta en defensa de un modelo de financiación autonómica basado en criterios de equidad e inclusión, apartándose de los acuerdos bilaterales o privilegios individuales. Pérez Llorca remarcó que el aval recibido de su partido “demuestra el compromiso del presidente Feijóo y de todo el PP con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”, frente a las consecuencias de la dana, que agravó la situación de infrafinanciación ya existente. El presidente del PPCV enfatizó que el propósito es que el nuevo sistema de financiación también respete la autonomía fiscal de la región.

Según informó el medio, Pérez Llorca criticó enérgicamente los intentos de los partidos independentistas de condicionar la política económica y tributaria de otras autonomías. Subrayó que las propuestas impulsadas por figuras como Oriol Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implicarían la reinstauración de impuestos anteriormente eliminados en la Comunitat Valenciana, como el impuesto de sucesiones o aumentos en el IRPF. En este sentido, el líder del PPCV afirmó: “Mientras existan estas condiciones, el Partido Popular no va a negociar nada”, y precisó que solo se implicarían en un proceso de diálogo dentro de una mesa donde participen todas las comunidades y se acuerde un sistema justo.

Durante el mismo encuentro en Zaragoza, Alberto Núñez Feijóo defendió públicamente la posibilidad de que la ‘Declaración de Zaragoza’ sea suscrita por todos los presidentes de comunidades autónomas, y criticó al Ejecutivo de Sánchez, a quien acusó de “usar a los catalanes y mentirles”, sosteniendo que se está ante “una transacción con los separatistas para seguir en La Moncloa”. El líder nacional del PP cuestionó la decisión de Sánchez de negociar la financiación regional con Junqueras y no con el president catalán, y recordó que el sistema actual, acordado en 2009 entre el PSOE y ERC, “no ha funcionado”. Feijóo propuso que “el sitio de Cataluña está en la mesa en la que nos sentamos todos”, impulsando un nuevo marco de negociación general.

El medio informó que Feijóo se comprometió a poner en marcha un sistema de financiación justo, universal y transparente en el primer año de un eventual gobierno del PP, con participación de todos los gobiernos autonómicos y desarrollando grupos de trabajo técnicos y políticos. Este compromiso incluye que la propuesta acordada con todas las comunidades sea llevada a las Cortes para su validación parlamentaria.

Pérez Llorca resaltó que el acuerdo alcanzado en Zaragoza establece las bases de un modelo “que merecen y necesitan valencianos, castellonenses y alicantinos”, devolviendo el debate al marco constitucional y a un enfoque multilateral. Según lo consignado en la fuente, el presidente del PPCV insistió en que la financiación autonómica “es de las personas y no de los territorios”, y criticó los mecanismos de decisión que dependen de negociaciones bilaterales presionadas por intereses independentistas.

De acuerdo con el relato del medio, la ‘Declaración de Zaragoza’ reconoció la posición de la Comunitat Valenciana como la región peor financiada del sistema actual, una situación que denominaron como “infrafinanciación estructural”, agravada recientemente debido a las consecuencias de la dana. Este contexto refuerza, según Pérez Llorca, la necesidad de que la administración estatal contemple medidas excepcionales para la Comunitat Valenciana bajo parámetros de igualdad y descartando cualquier clase de privilegio.

El modelo defendido por el Partido Popular propone simplificar la estructura de financiación, priorizar la transparencia y basar la distribución en la población y las necesidades reales de gasto de cada región. Según lo reportado, la propuesta evita incrementos impositivos o la recuperación de figuras fiscales ya eliminadas en la Comunitat Valenciana, como el impuesto conocido como “impuesto a la muerte”, y salvaguarda la autonomía tributaria. El PP se compromete además a implementar un fondo transitorio mientras se define el nuevo modelo, y a aprobar definitivamente el sistema reformado durante el primer año de mandato.

El debate y las propuestas del PP apuntan a garantizar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos en el marco de la Constitución y a evitar que la financiación autonómica se utilice como moneda de cambio político, según concluyeron las intervenciones recogidas por el medio.