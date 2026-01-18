Espana agencias

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Mercedes Martínez

Córdoba, 18 ene (EFE).- A pesar del paso del tiempo hay circunstancias y enseres que, con la lógica evolución, permanecen durante más de cinco mil años, como es el caso de un caballito de juguete o un ataúd que forma parte de la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y Adolescencia en el Antiguo Egipto'.

La muestra, que reúne más de 190 piezas, busca poner en el foco una etapa muy importante de la vida como es la infancia y la adolescencia, y sobre la que no se había hecho ninguna exposición, según ha explicado a EFE una de las comisarías, la egiptóloga Esther Pons.

Hasta ahora en las exposiciones relacionadas con Egipto "siempre hablábamos de faraones, de reinas, de lo más representativo de los dioses" pero la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto "siempre han sido las grandes olvidadas".

Por ello cuando plantearon la exposición, que se muestra en Córdoba hasta el próximo 5 de abril y, por el momento, no se llevará a ninguna otra ciudad, "decidimos que queríamos dar un paso atrás y hablar también del momento en que una pareja decide tener un hijo, de la maternidad, del parto, porque sin ello no se puede entender el resto".

Y concluir con la muerte en estas etapas de la vida que, añade Pons, era una circunstancia que se producía "con frecuencia" antes de los 5 años en el Antiguo Egipto, de ahí que las parejas quisieran tener muchos hijos para “perpetuar la familia”.

'El despertar a la vida. Infancia y Adolescencia en el Antiguo Egipto' también aborda cómo la clase social, el contexto familiar y el sexo influían en el desarrollo físico, social y espiritual de los infantes y adolescentes en esta etapa de la historia.

Por ello, según Pons, "queríamos abordar la vida cotidiana de la sociedad", no de las clases altas para que "la gente que la vea pueda decir, anda si yo también tenía un caballito de arrastre para jugar, por ejemplo".

La exposición reúne más de 190 piezas originales, muchas de ellas inéditas, procedentes de museos e instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional. Esculturas, objetos rituales, juguetes, instrumentos médicos, vestimentas, herramientas escolares y elementos funerarios componen un mosaico  de la vida cotidiana infantil y adolescente en el antiguo Egipto.

Entre todas estas piezas Pons ha destacado como "joyas" de la muestra el caballito de juguete o la jamba de una puerta en la que  en la que se representa esculpida una familia, aunque "el padre no está completo pero se ve la madre con sus hijos y es una pieza magnífica".

Una escultura del dios Bes, protector de la familia en el Antiguo Egipto, que forma parte del capitel es otra de las piezas destacadas de la muestra, junto a elementos como una muñeca, un espejo o un ataúd, "no un sarcófago", precisa Pons porque los sarcófagos son de piedra y este es de madera.

Las piezas están expuestas en la Sala Vimcorsa de Córdoba pero la muestra tiene otra sede, la Sala Orive, donde se proyecta un documental que proporciona una experiencia inmersiva en el Antiguo Egipto.

Este documental, realizado a partir de imágenes y fotografías reales, se divide en cuatro partes: la primera sería el embarazo y el parto; la segunda, la infancia, hasta que los niños tienen 5 o 6 años; la tercera hasta la adolescencia, y la última, la muerte, según ha explicado Esther Pons.

La comisaria de la muestra se ha mostrado "orgullosa" del recorrido que está teniendo la muestra, a la que ya han acudido casi 40.000 visitantes, "una cifra muy alta" y ha descartado ampliarla a otras etapas de la vida en ese período de tiempo porque sobre a que no se había expuesto era sobre esta. EFE

