Cristina Bucsa se despide en primera ronda superada por Elina Svitolina

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La española Cristina Bucsa cayó en la primera ronda del Abierto de Australia superada con claridad por la ucraniana Elina Svitolina, duodécima cabeza de serie, que se impuso por 6-4 y 6-1.

La jugadora cántabra, de 28 años y 51 del ránking femenino, finalista en Hong Kong el pasado año, tuvo un buen comienzo que no pudo prolongar superada por una adversaria más fuerte, recientemente vencedora en el torneo de Auckland y que está invicta en lo que va de 2026.

Svitolina, que ha ganado los seis partidos que ha jugado en lo que va de temporada, logró ante la española su duodécima victoria seguida en primeras rondas de un Grand Slam.

Bucsa, en su quinta participación en Melbourne, se situó al principio con 3-1 pero no pudo alargar su ventaja. Estuvo hasta 4-3 en ese primer set pero la ucraniana reaccionó, ganó tres juegos seguidos y se apuntó la victoria. La española, que pretendía ganar por segunda vez seguida de la primera ronda en Melborune acusó la situación y se hundió en el segundo set que Svitolina solventó con facilidad.

La ucraniana, presente por decimotercera vez en este primer Grand Slam del curso con tres presencias en cuartos de final, tardó 70 minutos en cerrar su triunfo y citarse en segunda eliminatoria contra la vencedora del choque entre la polaca Linda Klimovikova, procedente de la fase previa, y la británica Francesca Jones. EFE

