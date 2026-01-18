Espana agencias

Brasil conquista nuevamente el Mundial de Kings League tras vencer a Chile en la final

Río de Janeiro, 17 ene (EFE).- Brasil derrotó este sábado a Chile por 6-2 y conquistó por segundo año seguido el título de la Copa Mundial de Naciones de Kings League, el novedoso torneo de fútbol creado por el exjugador español Gerard Piqué y que mezcla deporte, entretenimiento e interactividad digital.

Brasil, que defendía el título logrado el año pasado en Italia, donde se disputó la primera edición del Mundial, era el favorito en la final y contó con el apoyo mayoritario de los 41.316 hinchas que agotaron las entradas para el partido en el Allianz Parque de São Paulo, el estadio del club Palmeiras.

Los campeones, sin embargo, enfrentaron la fuerte resistencia de Chile, la gran sorpresa en la segunda edición del torneo, que contó con Arturo Vidal como su presidente y que llegó a la final invicto.

"Sean felices y disfruten aunque sepan que las finales son para ganarlas", previó el atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, que fue el encargado de dar las palabras de incentivo a la selección brasileña en el comienzo del partido.

Leleti, Lipão Pinheiro y Dedo, de cabeza, anotaron tres goles para Brasil en los primeros siete minutos del partido y prácticamente dejaron garantizada la victoria.

El brasileño Michel Elías estrelló en el travesaño el penalti de presidente que tuvo derecho a cobrar.

Nacho Herrera, la gran figura de los andinos durante el torneo, descontó al confirmar un shootout.

Chile tuvo la oportunidad de empatar en los últimos minutos del primer tiempo, ya que una carta le dio el derecho a que su posible gol valiera por dos, pero finalmente se fue al descanso en desventaja.

Mathi anotó el segundo tanto chileno al comienzo del segundo tiempo, cuando el dado determinó que cada equipo jugara con solo tres jugadores y redujo la ventaja brasileña a solo 3-2.

Pero cuando Chile amenazaba con empatar el marcador, Lipão y Leleti anotaron dos goles para Brasil en los últimos cuatro minutos del segundo tiempo.

Pese a esa ventaja, la decisión del partido se extendió al Match Ball, en la que Kevin Oliveira anotó el gol definitivo para la victoria y el título brasileño.

En el conjunto anfitrión brilló Lipão, autor de dos de los goles en la final tras haber anotado una tripleta en semifinales, con lo que terminó como mayor anotador del Mundial, con 14 anotaciones.

Brasil llegó a la final tras golear por 8-3 a México en la semifinal, mientras que Chile avanzó al partido decisivo tras imponerse a España en los shootouts (2-0) luego de haber empatado 5-5 en el tiempo reglamentario.

Antes de la final el público pudo disfrutar de un partido de exhibición protagonizado por influenciadores, creadores de contenido, famosos exfutbolistas y celebridades, entre los cuales la leyenda de la NFL Chad 'Ochocinco' Johnson, así como de un espectáculo musical y de otras atracciones en torneos de Kings League.

La Copa Mundial de Naciones de Kings League se ha convertido en uno de los eventos deportivos más llamativos, con veinte selecciones compitiendo en formato de fútbol 7, con reglas especiales y un ritmo de juego vertiginoso que atrae a fanáticos de todas partes del orbe.

La modalidad, creada por Piqué en 2022, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales por sus reglas poco ortodoxas, como los penaltis cobrados por los presidentes de cada equipo, goles que valen el doble, cartas secretas y la suerte jugada en un dado. EFE

