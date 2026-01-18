Espana agencias

Alejandro Fernández envía a Illa los "mejores deseos" del PP tras su hospitalización

El líder de los populares catalanes expresó públicamente su apoyo a Salvador Illa, quien permanece ingresado en un centro médico barcelonés, tras conocerse su situación de salud y la evolución favorable reportada por parte de los servicios sanitarios

En medio de la atención médica que recibe el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por un cuadro de dolor intenso en las piernas, la evolución médica favorable reportada ha motivado mensajes de apoyo y solidaridad de figuras políticas relevantes en Cataluña. El propio Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular catalán, le transmitió públicamente sus deseos de pronta recuperación poco después de que trascendiera la noticia de la hospitalización de Illa, según recogió Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Fernández recurrió a la red social X para manifestar estos apoyos. En su publicación de este domingo, el líder del PP catalán expresó: “Nuestros mejores deseos de una rápida recuperación”. Su mensaje enfatizó también el respeto institucional, dirigiéndose a Illa como “Presidente” y agregando un saludo afectivo: “¡Un abrazo muy fuerte, Presidente!”.

La situación de Illa se dio a conocer tras su ingreso a un centro médico en Barcelona, luego de que el presidente de la Generalitat sufriera un súbito y severo malestar en las piernas. Las fuentes hospitalarias comunicaron que el paciente se encuentra en buen estado y estable, lo que disipó las primeras dudas sobre la gravedad de su estado, informó Europa Press.

El gesto de Alejandro Fernández, acogido públicamente en la plataforma antes conocida como Twitter, implica una muestra de cortesía política en un contexto marcado por la polarización y la actividad parlamentaria intensa. Según publicó Europa Press, Fernández ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de mantener el trato humano y el respeto institucional, independientemente de las diferencias ideológicas.

El ingreso hospitalario de Illa, líder histórico del PSC y actual máximo representante del Gobierno catalán, coincidió con días de actividad relevante en la agenda institucional. La rápida comunicación del parte médico permitió que miembros del Gobierno y representantes de otros partidos reaccionaran con mensajes públicos apelando a la solidaridad y al deseo de pronta recuperación del mandatario, detalló Europa Press.

El intercambio de mensajes entre fuerzas políticas se encuadra en el contexto de la recuperación de Illa, cuya evolución se ha catalogado como positiva por los servicios médicos responsables de su tratamiento. Desde su hospitalización, el dirigente socialista permanecía bajo análisis y observación, según afirmó el centro sanitario, sin que se reportaran, hasta el momento, complicaciones mayores, consignó Europa Press.

Las redes sociales, de acuerdo con Europa Press, sirvieron de canal para la difusión de los mensajes de apoyo por parte de diversos representantes institucionales, entre los que destacó el mensaje de Alejandro Fernández por la relación entre ambos partidos y por su papel en el Parlamento catalán.

