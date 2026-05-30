Fabian: "El fútbol es justo y ha ganado el que lo ha merecido"

Budapes, 30 may (EFE).- el centrocampista español del París Saint Germain, Fabián Ruiz, destacó la importancia de lograr el segundo título de la Liga de Campeones seguido, algo que solo había conseguido, hasta ahora, el Real Madrid con el formato actual.

"Quién nos lo iba a decir. Hacer historia y así tan seguido. Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid", destacó Fabian a Movistar nada más terminar la final contra el Arsenal.

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"París y toda esta gente que ha venido se lo merece", añadió el futbolista español, que destacó que el "fútbol es justo y que ha ganado quién se lo merecía".

"Ellos se defienden muy bien y lo sabíamos. Pero han tenido solo una ocasión. Han defendido todo el rato pero el fútbol es justo y lo ha ganado quién lo ha merecido", concluyó. EFE

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