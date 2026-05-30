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Pubill: “Defender a tu país en un Mundial es lo mejor que puede pedir un futbolista”

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Madrid, 30 may (EFE).- Marc Pubill, defensa de la selección español, aseguró que “defender a tu país” en un torneo como el Mundial “es lo mejor que puede pedir un futbolista”, a la vez que reconoció que se le cayó alguna lágrima al enterarse de que formaba parte de los 26 convocados por Luis de la Fuente.

“Poder defender a tu país en un Mundial es lo mejor que puede pedir un futbolista”, señaló Pubill en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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“Mis padres me llamaron al momento y a mi alguna lagrimilla se me cayó también. Muy feliz de estar aquí”, completó.

Pubill, futbolista del Atlético de Madrid, se estrena con la selección absoluta justo en la convocatoria para el Mundial, tras haber formado parte de las categorías inferiores en categoría sub-19, sub-21 y olímpica, con la que ganó la medalla de oro en París 2024. EFE

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