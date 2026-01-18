Espana agencias

121-78. Los Pistons aplastan a Indiana tras dejarla en 25 puntos al descanso

Washington, 17 ene (EFE).- Los Detroit Pistons arrollaron este sábado a los Indiana Pacers por 121-78 tras dejar a los finalistas de la NBA en uno de los peores registros de la liga en una primera mitad de apenas 25 puntos.

El récord negativo lo ostentan los Phoenix Suns, con 22 puntos al descanso en un partido de 2016 contra los Lakers. La segunda peor marca también corresponde a los Suns, con 24 puntos en la primera mitad ante los San Antonio Spurs un año antes.

Después, ya vienen los 25 puntos de los Pacers de este sábado en un partido para olvidar.

Aunque los Pacers firmaron 53 puntos en el segundo tiempo, los 78 puntos con los que terminaron el partido son el peor registro en lo que va de temporada en la NBA.

La otra cara de la moneda son los Pistons (30-10), líderes en el Este, que con su victoria se convirtieron en el segundo equipo de la liga en alcanzar las 30 victorias esta temporada, solo por detrás de los Oklahoma City Thunder.

Cade Cunningham, Duncan Robinson y Javonte Green terminaron con 16 puntos cada uno para los Pistons, Jalen Duran aportó otros 15.

Para los Pacers (10-33), Jarace Walker fue su máximo anotador con 13 puntos. El banquillo de Indiana anotó 41 de los 78 puntos del equipo, un 52,5 %. EFE

