Tolón desdeña la reunión del PP este domingo en Zaragoza ya que Feijóo "no tiene modelo de financiación autonómica"

La secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales del PSOE y ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene modelo de financiación autonómica ni lo tendrá porque "no va a gobernar" en España, motivo por el que ha desdeñado la reunión de los presidentes autonómicos 'populares' el domingo en Zaragoza.

En el marco de su intervención durante la clausura de la sectorial de educación que se ha celebrado este sábado en la localidad salmantina de Béjar, la dirigente socialista ha subrayado que el Gobierno ha presentado un modelo de financiación autonómica común en el que "ningún territorio pierda y que todos ganen, sin privilegios y tratos de favor".

Se trata de un modelo que amplía derechos, un modelo que refuerza la igualdad de oportunidades y un modelo que mejora la redistribución y la solidaridad entre los territorios, ha sostenido, para después remarcar que los socialistas esperan una propuesta del Partido Popular concreta, con números sobre financiación autonómica aplicable a todas las comunidades.

En la jornada 'Atrévete. La Educación es futuro', organizada por el PSCyL, ha recordado que Pedro Sánchez puso la educación en el centro de su proyecto de país y este es el rumbo que da resultados, puesto que España cuenta con un sistema educativo "más fuerte, más inclusivo y más justo, desde hace siete años".

Por eso confía en que, con la victoria del candidato socialista, Carlos Martínez, "esta tierra contará con un proyecto educativo ambicioso y una educación pública que apostará por la igualdad, la cohesión social y la democracia".

