Somos lanza una propuesta unitaria para la izquierda alternativa en Asturias e inicia contactos con IU y Podemos

La portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha anunciado este sábado el lanzamiento de una propuesta unitaria para la izquierda alternativa en el Principado, a fin de presentarse unidos a las elecciones autonómicas de 2027. El equipo de Somos ya ha iniciado conversaciones con IU, Podemos, Sumar, Izquierda Asturiana, Aína y Equo.

La que fuera diputada de Podemos ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por miembros de Somos Asturies, Xune Elipe, exconcejal de Avilés, el exdiputado Enrique López y Sandra Lobo, todos ellos miembros del consejo político de Somos. Apoyan además esta iniciativa una veintena de excargos políticos asturianos como Daniel Ripa, Paula Valero o Rubén Rosón.

Tomé ha explicado que su formación lleva trabajando "meses" en esta iniciativa, que aspira a aunar a todas las fuerzas progresistas de la izquierda alternativa asturiana en una única candidatura "transformadora". Acudir a los comicios de 2027 de forma dividida, ha agregado, "sería un suicidio al que no queremos asistir".

PROGRAMA COMÚN DE MÍNIMOS

El exdiputado Enrique López, por su parte, ha explicado que la base de cualquier unidad "debería pasar por la confluencia en un programa común de mínimos", ya que son "muchísimas más" las cosas que unen a las organizaciones de la izquierda alternativa asturiana que las diferencias.

Para López, hay una "posibilidad real" de alcanzar acuerdos, mediante la presentación de una única candidatura y un programa común que sirva para "acumular fuerzas" y "no dispersar energías".

Es por ello que Somos ha preparado una propuesta de mínimos capaz de unir a todas las formaciones, basada en políticas "centradas en las personas" en materia de vivienda, servicios públicos, igualdad y feminismo; sostenibilidad y políticas verdes.

También apuestan por "decidir desde lo local", defendiendo la soberanía alimentaria y energética o la gestión propia de los recursos naturales. "Queremos ilusionar a las personas de la izquierda desmotivadas por la división, y responder a la demanda de las personas de la izquierda que nos levan pidiendo un tiempo que nos unamos", ha explicado Sandra Lobo.

UNA PROPUESTA "SINCERA"

Por su parte, Xune Elipe ha asegurado que este ofrecimiento al resto de fuerzas se hace de manera "sincera", sin vetos ni líneas rojas. Después de varias conversaciones informales, esta semana Sumar ha remitido una propuesta formal para celebrar reuniones y avanzar en la candidatura unitaria.

Las conversaciones empezarán con IU, como organización de mayor peso político en la izquierda. "Con la discreción que corresponde a este tipo de conversaciones, empezaremos a hablar de la posibilidad real de formar una candidatura unitaria, hablando de todo lo que nos une", ha explicado. Asegura Elipe que "de lo que pase en 2027 dependerá la existencia política de Asturias".