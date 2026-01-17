Espana agencias

Somos lanza una propuesta unitaria para la izquierda alternativa en Asturias e inicia contactos con IU y Podemos

Guardar

La portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha anunciado este sábado el lanzamiento de una propuesta unitaria para la izquierda alternativa en el Principado, a fin de presentarse unidos a las elecciones autonómicas de 2027. El equipo de Somos ya ha iniciado conversaciones con IU, Podemos, Sumar, Izquierda Asturiana, Aína y Equo.

La que fuera diputada de Podemos ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por miembros de Somos Asturies, Xune Elipe, exconcejal de Avilés, el exdiputado Enrique López y Sandra Lobo, todos ellos miembros del consejo político de Somos. Apoyan además esta iniciativa una veintena de excargos políticos asturianos como Daniel Ripa, Paula Valero o Rubén Rosón.

Tomé ha explicado que su formación lleva trabajando "meses" en esta iniciativa, que aspira a aunar a todas las fuerzas progresistas de la izquierda alternativa asturiana en una única candidatura "transformadora". Acudir a los comicios de 2027 de forma dividida, ha agregado, "sería un suicidio al que no queremos asistir".

PROGRAMA COMÚN DE MÍNIMOS

El exdiputado Enrique López, por su parte, ha explicado que la base de cualquier unidad "debería pasar por la confluencia en un programa común de mínimos", ya que son "muchísimas más" las cosas que unen a las organizaciones de la izquierda alternativa asturiana que las diferencias.

Para López, hay una "posibilidad real" de alcanzar acuerdos, mediante la presentación de una única candidatura y un programa común que sirva para "acumular fuerzas" y "no dispersar energías".

Es por ello que Somos ha preparado una propuesta de mínimos capaz de unir a todas las formaciones, basada en políticas "centradas en las personas" en materia de vivienda, servicios públicos, igualdad y feminismo; sostenibilidad y políticas verdes.

También apuestan por "decidir desde lo local", defendiendo la soberanía alimentaria y energética o la gestión propia de los recursos naturales. "Queremos ilusionar a las personas de la izquierda desmotivadas por la división, y responder a la demanda de las personas de la izquierda que nos levan pidiendo un tiempo que nos unamos", ha explicado Sandra Lobo.

UNA PROPUESTA "SINCERA"

Por su parte, Xune Elipe ha asegurado que este ofrecimiento al resto de fuerzas se hace de manera "sincera", sin vetos ni líneas rojas. Después de varias conversaciones informales, esta semana Sumar ha remitido una propuesta formal para celebrar reuniones y avanzar en la candidatura unitaria.

Las conversaciones empezarán con IU, como organización de mayor peso político en la izquierda. "Con la discreción que corresponde a este tipo de conversaciones, empezaremos a hablar de la posibilidad real de formar una candidatura unitaria, hablando de todo lo que nos une", ha explicado. Asegura Elipe que "de lo que pase en 2027 dependerá la existencia política de Asturias".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tolón reprocha a Feijóo que no tenga un modelo de financiación con números y para todos

Infobae

Bob Pop opta a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

Infobae

Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Ortuella (Bizkaia)

Infobae

Fallece un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Infobae

Azcón critica el "fervor incomprensible" de Alegría al modelo de financiación "que más perjudica a Aragón"

Azcón critica el "fervor incomprensible"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey