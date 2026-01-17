Espana agencias

Sales (Junts) critica que el acuerdo de financiación no es "un cambio de modelo"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado que el acuerdo de financiación alcanzado entre el Gobierno y ERC "no es un concierto económico, ni tampoco un cambio de modelo".

En una entrevista concedida a 'El Punt Avui' recogida por Europa Press este sábado ha dicho que esperaba "un acuerdo que diese cumplimiento a aquello que en su momento se anunció", y ha añadido que el acuerdo ha llegado, según ella, sin la publicación de las balanzas fiscales.

"Si tú no conoces cuál es el déficit fiscal real que tienes no podrás acabar pactando una cosa que sea ajustada a lo que las cifras dicen. Para nosotros ha sido una decepción", ha sentenciado.

Sales ha dicho que las conversaciones están "abiertas" entre ERC y Junts, aunque ha asegurado que no hay concreción de fechas ni de temas para una reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"Al final la llave de la caja no está y continuaremos en esta situación de ir dando un dinero a España para después recibir una parte, pero sin poder decidir en qué momento y como gastas tus impuestos", ha añadido.

Sobre el papel del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que ha sido "un agente olvidado" en este proceso y ha afirmado que le ha faltado liderazgo, textualmente.

Preguntada por los presupuestos ha expresado que el Govern "no ha tenido ningún gesto" con Junts, aunque ha dicho que si reciben la petición acudirán a la cita.

EMPRESA MIXTA DE RODALIES

En referencia a la constitución de la empresa mixta de Rodalies de Catalunya, entre el Govern y el Estado, ha dicho que "es muy difícil creer que el nuevo instrumento repercutirá en una mejora del servicio".

"En esta empresa, Cataluña tiene la parte minoritaria. Quien tiene la decisión final nunca es Cataluña", ha señalado.

