Pedro Sánchez lamenta el acto vandálico en la tumba de las Trece Rosas en Madrid

El jefe del Ejecutivo repudió la aparición de mensajes intimidatorios sobre la lápida dedicada a las víctimas del franquismo y expresó su apoyo a la analista señalada, tras calificar el hecho como una “línea intolerable” en la red X

El monumento en honor a las Trece Rosas, mujeres fusiladas al inicio del franquismo, mostró este sábado mensajes amenazantes dirigidos a la analista política Sara Santaolalla, hecho que generó amplias reacciones institucionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó públicamente su repudio y calificó el episodio como “una línea intolerable”, según lo difundido por el medio fuente.

Según publicó la agencia de noticias, la lápida dedicada a las víctimas del régimen franquista, ubicada en el Cementerio Civil de La Almudena en Madrid, amaneció con pintadas en color rojo con la inscripción "Sara Santaolalla RIP". Este hecho fue interpretado como una amenaza directa hacia la analista política y colaboradora habitual en debates televisivos.

Pedro Sánchez recurrió a la red social X para condenar el acto, transmitiendo también su apoyo a la persona aludida en la pintada. “Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia. Mi solidaridad con Sara Santaolalla. No estás sola”, señaló el presidente, según consignó el medio original.

El acto vandálico no solo afectó a la memoria de las Trece Rosas, ejecutadas durante los primeros compases de la dictadura franquista, sino que abrió un nuevo debate sobre la presencia de mensajes intimidatorios en espacios públicos y simbólicos. El hecho de que la pintada haya tenido como destinataria a una figura conocida del ámbito mediático intensificó la reacción política y social, según reportó el medio fuente.

El monumento dedicado a las Trece Rosas se ha mantenido como un lugar de recuerdo para familiares, colectivos de memoria histórica y sociedad civil, aludiendo a la importancia de la preservación de la memoria democrática. Este último acto vandálico reavivó la discusión sobre la protección de memoriales y la integridad de los espacios de homenaje a víctimas de la dictadura.

Además de la declaración de Pedro Sánchez, distintas personalidades y agrupaciones manifestaron su rechazo al ataque y se abordó el contexto de hostigamiento que enfrentan comunicadores y analistas en el ejercicio de su labor pública. El medio fuente detalló que la aparición de amenazas en espacios tan cargados de significado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar el respeto y la convivencia democrática.

Las reacciones institucionales incluyeron mensajes de solidaridad para Sara Santaolalla y llamados a las autoridades para investigar la autoría de las pintadas. Las entidades vinculadas a la memoria histórica solicitaron vigilancia especial sobre los monumentos similares, señalando el riesgo de que se conviertan en blanco de acciones con fines intimidatorios.

Por su parte, los usuarios en redes sociales multiplicaron mensajes de apoyo hacia Santaolalla, al tiempo que exigieron respuestas frente a estas muestras de intolerancia. Tal como especificó el medio citado, la secuencia de los acontecimientos activó protocolos de condena tanto desde el Gobierno como desde colectivos ciudadanos.

El episodio se sumó a otras denuncias por ataques a la memoria democrática en el ámbito nacional, retomando el debate sobre el alcance de los discursos de odio y las medidas legislativas necesarias para erradicar el hostigamiento a profesionales del ámbito informativo.

Las Trece Rosas continúan simbolizando el esfuerzo y la resistencia de quienes se opusieron al régimen en los primeros años de la dictadura, según recuerda la propia inscripción del monumento afectado. La agresión a su memoria y la amenaza dirigida a una persona vinculada al análisis político pusieron nuevamente la cuestión de la protección de los derechos y libertades sobre el escenario público, según contextualizó la fuente informativa.

