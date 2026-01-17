Espana agencias

Nick Faldo se recupera en su casa de una operación a corazón abierto para reparar la aorta

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El exjugador británico Nick Faldo, uno de los laureados de la historia del golf, se recupera en su casa de una operación a corazón abierto programada a la que se sometió en una clínica de Cleveland (Estados Unidos) para restañar un problema en la aorta.

"Estar en casa nunca sentó tan bien", señala Faldo en un mensaje en su cuenta de X junto a su esposa al recibir el alta médica.

Faldo, de 68 años, transmitió su agradecimiento al cirujano cardíaco Lars Svensson y a su equipo por la "exitosa" intervención.

El tres veces ganador del Masters de Augusta (1989, 1990 y 1996) y del Abierto Británico (1987, 1990 y 1992), quien fue número uno del mundo durante 97 semanas en la primera mitad de los 90, está considerado el mejor jugador británico de la etapa moderna.

Tras su operación, Faldo expresó su deseo de volver a su trabajo de diseñador de campos de golf y de estar presente en la semana del Masters en Augusta, en el estado de Georgia, donde se conmemorará el 30 aniversario de su tercer título en este torneo. EFE

EFE

