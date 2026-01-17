Espana agencias

Nani Roma: "Estoy aquí segundo y le doy las gracias al equipo"

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).-Nani Roma, vencedor del Dakar 2014 en la categoría de coches, volvió a demostrar su gran nivel al finalizar en la segunda posición de la general de coches en la edición del rally.

Con un tiempo final de 9:42 respecto al líder, el cataría Nasser Al Attiyah , Roma se acerca a su mejor resultado en esta competición.

El piloto español mostró su característico temple y perseverancia incluso ante las adversidades. “Ayer rompí la rueda a 50 metros de la meta de la especial, pero nunca perdí la esperanza y estamos aquí, en segunda posición. Solo puedo dar las gracias al equipo, pues esta victoria no es mía, es de todos. Sin ellos, nada sería posible”, declaró Roma tras conocer el resultado final.

Sus palabras reflejan no solo su compromiso personal, sino también la importancia del trabajo colectivo en un deporte tan exigente como el rally raid.

El papel de Ford en esta edición fue destacado, demostrando su implicación en el mundo de los rally raids y la competitividad de sus modelos Raptor en condiciones extremas.

Sin embargo, Roma reconoció que todavía hay aspectos por mejorar: “Tenemos que mejorar algunos detalles; nos hemos visto un tanto atrapados en el efecto yo-yo. Me ha faltado eficacia, por eso no estoy del todo contento conmigo mismo”.

Su autocrítica revela la ambición de un piloto que no se conforma con el segundo puesto y que siempre busca la perfección.

Finalmente, Nani Roma quiso reconocer el mérito de sus rivales y compañeros: “Hay que felicitar a Nasser y a Mattias por ese segundo Ford en el podio, pero el año que viene”, indicó. EFE

jmd/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tolón reprocha a Feijóo que no tenga un modelo de financiación con números y para todos

Infobae

Bob Pop opta a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

Infobae

Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Ortuella (Bizkaia)

Infobae

Fallece un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Infobae

Azcón critica el "fervor incomprensible" de Alegría al modelo de financiación "que más perjudica a Aragón"

Azcón critica el "fervor incomprensible"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey