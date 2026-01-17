Nani Roma: "Estoy aquí segundo y le doy las gracias al equipo"

Redacción deportes, 18 ene (EFE).-Nani Roma, vencedor del Dakar 2014 en la categoría de coches, volvió a demostrar su gran nivel al finalizar en la segunda posición de la general de coches en la edición del rally.

Con un tiempo final de 9:42 respecto al líder, el cataría Nasser Al Attiyah , Roma se acerca a su mejor resultado en esta competición.

El piloto español mostró su característico temple y perseverancia incluso ante las adversidades. “Ayer rompí la rueda a 50 metros de la meta de la especial, pero nunca perdí la esperanza y estamos aquí, en segunda posición. Solo puedo dar las gracias al equipo, pues esta victoria no es mía, es de todos. Sin ellos, nada sería posible”, declaró Roma tras conocer el resultado final.

Sus palabras reflejan no solo su compromiso personal, sino también la importancia del trabajo colectivo en un deporte tan exigente como el rally raid.

El papel de Ford en esta edición fue destacado, demostrando su implicación en el mundo de los rally raids y la competitividad de sus modelos Raptor en condiciones extremas.

Sin embargo, Roma reconoció que todavía hay aspectos por mejorar: “Tenemos que mejorar algunos detalles; nos hemos visto un tanto atrapados en el efecto yo-yo. Me ha faltado eficacia, por eso no estoy del todo contento conmigo mismo”.

Su autocrítica revela la ambición de un piloto que no se conforma con el segundo puesto y que siempre busca la perfección.

Finalmente, Nani Roma quiso reconocer el mérito de sus rivales y compañeros: “Hay que felicitar a Nasser y a Mattias por ese segundo Ford en el podio, pero el año que viene”, indicó. EFE

jmd/jpd