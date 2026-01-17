Espana agencias

Musiala regresa a la competición 196 días después de su lesión en el Mundial de Clubes

Guardar

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Jamal Musiala, centrocampista internacional alemán del Bayern Múnich, regresó este sábado a la competición 196 días después de su impactante lesión del pasado 5 de julio de 2025 en los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el París Saint Germain y dio una asistencia en el triunfo por 1-5 ante el Leipzig.

El futbolista, de 22 años e indiscutible en su selección, con el Mundial 2026 ya a la vista, entró en el minuto 87 del partido en el Red Bull Arena en sustitución de Serge Gnabry y un minuto después de entrar al campo dio el pase del quinto gol de su equipo, anotado por Michael Olise, para reafirmar el liderato del club bávaro, con 50 puntos de 54 posibles y once de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo.

Musiala se ha perdido un total de 27 partidos seguidos con su club por la fractura de peroné y dislocación de los ligamentos que sufrió en un choque con Gianluigi Donnarumma, entonces portero del París Saint-Germain y ahora en el Manchester City, en el duelo del 5 de julio de 2025 entre ambos conjuntos en el Mundial de Clubes, con triunfo del equipo francés. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Joan Plaza: "Lo de tener fuerzas es muy vuestro. A mí me sobran las fuerzas"

Infobae

Senadores de EE.UU. rechazan aranceles y piden a Trump dejar de amenazar a Groenlandia

Infobae

Rodri: "Estaré en plena forma en el Mundial"

Infobae

Betis y Villarreal empatan al descanso en La Cartuja (0-0)

Infobae

Luis Casimiro: "Creemos en lo que hacemos y estamos teniendo personalidad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey