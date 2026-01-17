Montero cree que si el espacio a la izquierda la del PSOE se "reordena" como pide Maíllo, beneficiará a los progresistas

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que todo lo que permita que el espacio a la izquierda del PSOE se pueda "reordenar" y concurrir unido a las citas electorales, beneficiará al bloque progresista.

Lo ha dicho en Bonares (Huelva), al ser preguntada por sobre la propuesta del líder de IU, Antonio Maíllo, de "superar Sumar" y conformar una futura coalición con otro nombre para las próximas generales.

Montero ha admitido que las aritméticas parlamentarias llevan a que cada espacio redefina sus fórmulas de presentarse ante la ciudadanía con el objetivo de lograr "unos resultados más eficaces" que los pronosticados por las encuestas.

Por tanto, ha incidido en que "todo" aquello que permita que la izquierda a la izquierda del PSOE pueda acudir junta a las urnas beneficiará a los "proyectos progresistas del país".

El coordinador federal de IU considera que ha llegado el momento de superar Sumar como instrumento para un frente amplio de izquierdas y apuesta por una nueva coalición electoral para las próximas elecciones generales con una nueva marca, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

Además, Maíllo sostiene que el socio minoritario del Gobierno tiene que afanarse en marcar posición propia en diversas materias para diferenciarse del PSOE, al que recrimina tener un "alma neoliberal y atlantista".