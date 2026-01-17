Espana agencias

Montero cree que si el espacio a la izquierda la del PSOE se "reordena" como pide Maíllo, beneficiará a los progresistas

Guardar

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que todo lo que permita que el espacio a la izquierda del PSOE se pueda "reordenar" y concurrir unido a las citas electorales, beneficiará al bloque progresista.

Lo ha dicho en Bonares (Huelva), al ser preguntada por sobre la propuesta del líder de IU, Antonio Maíllo, de "superar Sumar" y conformar una futura coalición con otro nombre para las próximas generales.

Montero ha admitido que las aritméticas parlamentarias llevan a que cada espacio redefina sus fórmulas de presentarse ante la ciudadanía con el objetivo de lograr "unos resultados más eficaces" que los pronosticados por las encuestas.

Por tanto, ha incidido en que "todo" aquello que permita que la izquierda a la izquierda del PSOE pueda acudir junta a las urnas beneficiará a los "proyectos progresistas del país".

El coordinador federal de IU considera que ha llegado el momento de superar Sumar como instrumento para un frente amplio de izquierdas y apuesta por una nueva coalición electoral para las próximas elecciones generales con una nueva marca, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

Además, Maíllo sostiene que el socio minoritario del Gobierno tiene que afanarse en marcar posición propia en diversas materias para diferenciarse del PSOE, al que recrimina tener un "alma neoliberal y atlantista".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tolón reprocha a Feijóo que no tenga un modelo de financiación con números y para todos

Infobae

Bob Pop opta a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

Infobae

Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Ortuella (Bizkaia)

Infobae

Fallece un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Infobae

Azcón critica el "fervor incomprensible" de Alegría al modelo de financiación "que más perjudica a Aragón"

Azcón critica el "fervor incomprensible"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey