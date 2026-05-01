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Itoudis: "Tenemos que pasar de jugar 20 minutos bien a hacerlo 40"

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Madrid, 1 may (EFE).- Dimitris Itoudis, entrenador del Hapoel IBI Tel Aviv, felicitó este jueves al Real Madrid por su victoria en el segundo partido de la serie de cuartos de final del 'play-off' de la Euroliga por 102-75, y remarcó que sus jugadores deben jugar 40 minutos de alta intensidad y no solo 20 para tener opciones de remontar la serie.

"Probamos en muchos casos que podemos competir. Tenemos que pasar de jugar 20 minutos bien y hacerlo durante los 40 minutos. Necesitamos jugar más físicos", afirmó en rueda de prensa respecto a las posibilidades de igualar la eliminatoria en Botevgrad (Bulgaria).

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Asimismo, lamentó la falta de consistencia en la segunda mitad, donde el Madrid se rehízo gracias a la aportación de sus jugadores de banquillo.

"Fuimos equipos diferentes en las dos mitades. En la primera estuvimos enfocados en el plan de partido y manejamos bien la ventaja. En el segundo, la segunda unidad del Madrid encestaron casi 60 puntos y pusieron mucha presión sobre nosotros. Merecieron la victoria", analizó.

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El trabajo de los jugadores blancos en la segunda parte resultó fundamental para el devenir del encuentro, algo que no dudó en destacar: "Pusieron mucha presión sobre nuestros jugadores y crearon ventaja, fueron consistentes, tienen jugadores con mucha experiencia". EFE

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EFE

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