Demichelis: "Son tres puntos muy gordos"

Girona, 1 may (EFE).- El entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, ha destacado que la victoria de este viernes en Girona (0-1) que son "tres puntos muy gordos" que llegan en "un momento crucial".

"Lo necesitábamos. Abriendo la jornada sabíamos que ganar nos iba a beneficiar por los tres puntos y porque desmorzaliza a los que compiten por lo que competimos", ha señalado el técnico argentino.

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Demichelis se ha mostrado "muy orgulloso" del equipo por la "reacción" y la "rebeldía" después de la derrota encajada contra el Alavés (2-1) y ha asegurado que el vestuario deja Montilivi "fortalecido en lo espiritual, en lo anímico y en lo grupal".

También ha afirmado que el Mallorca en la primera parte fue muy valiente y le complicó la vida al Girona con una presión "altísima" y que en la segunda el equipo de Michel Sánchez fue mejor y mereció más, pero sus jugadores supieron sufrir.

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El técnico argentino ha dicho que el equipo no se puede relajar y ha explicado que durante la semana seis jugadores se perdieron entrenamientos por una gastroenteritis.

En este sentido Demichelis ha revelado que Jan Virgili, sustituido en el minuto 72 después de entrar en el descanso, le pidió el cambio porque "necesitaba ir al baño". EFE

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