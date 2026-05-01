Stuani: "Era vital sumar"

Girona, 1 may (EFE).- El capitán del Girona, Cristhian Stuani, ha admitido tras la "durísima" derrota de este viernes contra el Mallorca (0-1) que "se nos ha escapado un partido en el que era vital sumar por lo menos", en el marco de la pelea por la permanencia.

"Ya tenemos la experiencia de estar en esta situación y sabemos que es muy difícil. Nos hemos metido en problemas y ahora tenemos que resolverlos", ha reconocido en Movistar LaLiga.

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El delantero uruguayo ha asegurado que son "momentos complicados", pero ha señalado que el Girona sigue dependiendo de sí mismo y ha destacado que ahora toca "levantar la cabeza", "seguir luchando" y "apretar los dientes" para intentar ganar cuanto antes.

Stuani también ha afirmado que en la segunda parte el equipo ha intentado "llevar el peso del partido para empatar", pero no ha estado acertado en la finalización y se ha encontrado con un adversario que ha defendido "bien". EFE

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