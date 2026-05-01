Zverev: "El padre entrenador debe saber separar ser padre de ser entrenador"

Madrid, 1 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev, finalista por cuarta vez del Masters 1000 de Madrid, asumió la superioridad en los últimos partidos de su rival por el titulo, el italiano Jannik Sinner al tiempo que ensalzó el trabajo como entrenador de su padre, Alexander Zverev sénior.

El número tres del mundo habló de la labor de los padres que son entrenadores. El caso más reciente el del español Rafa Jódar.

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"¿Fácil trabajar con un padre entrenador? sí, sobre todo cuando me hice adulto. Creo que él se dio cuenta de que separar ser padre de separar ser entrenador de tenis es muy importante. Así que cuando estamos en casa, es padre, por supuesto. Pero cuando estamos en los torneos de tenis, él es simplemente mi entrenador. Me deja hacer mis cosas fuera del tenis. Me deja ocuparme de mis asuntos, lo cual es muy importante, sobre todo cuando uno se hace mayor", destacó.

"Llevo muchos años en el circuito y sé que hay muchos padres de tenistas, especialmente en el circuito femenino que intentan controlar cada aspecto de la vida de sus hijos. Creo que eso está mal. En esto, mi padre fue y sigue siendo muy inteligente. Me deja vivir mi vida. Me deja hacer lo que quiera fuera de la cancha. Y en la cancha, para mí es el mejor entrenador", subrayó Zverev..

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Sobre la final y las posibilidades de ganar a Sinner, destacó que es el mejor jugador del mundo. "Es el número uno del mundo y no ha perdido un partido desde principios de febrero. Creo que ahora mismo es sin duda el mejor jugador del mundo. Creo que tengo que jugar un tenis muy, muy bueno para tener una oportunidad. Pero sé que soy capaz de hacerlo, y trataré de dar lo mejor de mí el domingo"·.

Zverev elogió a Sinner y a Carlos Alcaraz a los que incluye en otra dimensión. "Una vez que me adapto a la tierra sé que puedo jugar bien pero me lleva tiempo. Alguien como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, tal vez juegan extremadamente bien la primera semana. Históricamente, ya sabes, he ganado todos los Masters en tierra batida excepto Montecarlo. Llegué a semifinales, nunca a la final. Así que creo que necesito más tiempo que otros. Pero ahora mismo me siento bien. Estoy en la final, y estoy contento por eso. Y, de nuevo, voy a darme la mejor oportunidad de ganar el domingo. Pero creo que, en cuanto al tiempo, la tierra batida es completamente diferente a la pista dura".

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"Creo que hay muchos jóvenes prometedores que son muy, muy buenos y de muy alto nivel. Creo que cada semana se ve más y más. Llevamos hablando de Fonseca desde hace bastante tiempo. Es un talento tremendo. Creo que ahora también están apareciendo otros jugadores con un talento tremendo. Por ejemplo, esta semana vimos a Jodar dar un gran salto. Alex también dio un gran salto. Así que hay muchos jóvenes que darán saltos así en los próximos meses y años porque creo que el nivel de tenis que juegan es muy alto", explicó.

Sobre aprovechar la Inteligencia Artificial para preparar los partidos indicó que en los partidos muchos aspectos están más relacionados con las sensaciones.

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"Miro algunas estadísticas antes de los partidos pero creo que gran parte del tenis también se basa en las sensaciones. Contra Jannik, contra Carlos o contra los mejores jugadores del mundo, no hay dos partidos iguales. Lo sabemos, ellos lo saben. Siempre nos vamos a adaptar. Siempre vamos a intentar encontrar maneras de superarnos. Así que sí, claro que las estadísticas ayudan un poco, pero también creo que saben que yo sé que existen esas estadísticas, y seguro que van a cambiar algunas cosas. Así que cambiaré mis patrones contra ellos", indicó..

"Los jugadores tienen puntos débiles y puntos fuertes. Creo que al final, los mejores jugadores siempre ganan. En ese caso, fue Jannik los últimos meses. Y creo que la IA, hay muchas estadísticas sobre él, no hay ningún secreto sobre cómo juega, pero aun así nadie puede vencerlo. Así que creo que la IA solo te llevará hasta cierto punto", añadió Zverev que reconoció ciertos apuros en el segundo set contra Blockx.

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"Me lo puso difícil en el segundo set pero aun así tuve muchas oportunidades. Confiaba en que iba a aprovechar algunas de ellas, y al final lo hice. Estoy contento", concluyó. EFE