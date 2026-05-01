Espana agencias

Míchel: "Hemos hecho muchas cosas para no perder"

Guardar

Girona, 1 may (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha lamentado después de la derrota de este viernes contra el Mallorca (0-1) que su equipo ha hecho "muchas cosas para no perder".

El entrenador rojiblanco ha admitido que es "difícil de asimilar" esta racha de tres derrotas consecutivas, pero se ha mostrado convencido de que el equipo puede "salir de esta situación" y que "pase lo que pase en esta jornada dependemos de nosotros".

PUBLICIDAD

"Los jugadores están jodidos porque hemos perdido un partido que necesitábamos ganar y en el que hemos merecido más. No sé si la victoria, para mi sí, pero como mínimo el empate", ha dicho.

Míchel ha admitido que en la primera mitad el Girona ha tenido tres ocasiones "muy claras", pero ha estado "muy mal" en la jugada del gol de Samú Costa y el Mallorca ha sido mejor en los duelos.

PUBLICIDAD

"Luego la segunda parte ha sido nuestra. Hemos dado un paso adelante, hemos tenido muchas ocasiones y hemos merecido más, pero en el fútbol tienes que tener acierto y no lo hemos tenido", ha añadido el técnico madrileño.

En este sentido ha reconocido que el equipo debe mejorar en la finalización y en la toma de decisiones y sobre todo "levantarse lo más rápido posible de esta derrota" y mirar al siguiente encuentro. EFE

asm/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Stuani: "Era vital sumar"

Infobae

Norris sale primero en el sprint de Miami

Infobae

0-1. Un gol del Granada en el minuto 98 hunde más al Real Zaragoza

Infobae

Norris sale primero, por delante de Antonelli y de Piastri, en el sprint de Miami

Infobae

3-1. El Leeds se aleja del descenso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

ECONOMÍA

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16