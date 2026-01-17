Más de 300.000 argentinos ingresan a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 15 de enero

Montevideo, 17 ene (EFECOM).- Más de 300.000 argentinos ingresaron a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, período en el que también llegaron al país suramericano unos 60.000 brasileños.

Según detalló este sábado la Dirección Nacional de Migración, fueron 654.169 las personas que llegaron a Uruguay en esos días, de los que 203.368 son uruguayos que llegaron a su país o retornaron.

Mientras tanto, ingresaron 303.217 argentinos, 61.297 brasileños, 13.765 estadounidenses y 11.867 paraguayos.

Migración apuntó también que el punto de control en el que se registró la mayor cantidad de ingresos fue el del departamento (provincia) de Colonia.

Allí quienes llegan al país lo hacen en barco desde Buenos Aires.

Entre el 20 de diciembre y el 15 de enero lo hicieron 129.254 personas.

En segundo y en tercer lugar aparecen los ingresos al país a través de las ciudades de Paysandú y Fray Bentos, que conectan a Uruguay con Argentina. Estas dos acumularon 21.673 ingresos.

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Carrasco -principal terminal aérea de Uruguay- registró 86.352 ingresos y el departamento (provincia) de Salto otros 55.116.

Esta última es la tercera frontera que conecta a Uruguay con Argentina por vía terrestre.

Asimismo, hubo 42.592 ingresos a través del Puerto de Montevideo y 67.649 mediante tres pasos de frontera que conectan por vía terrestre a Uruguay con Brasil, ubicados en las ciudades Chuy, Rivera y Río Branco.

Finalmente, Migraciones detalló que el mismo período de tiempo hubo 601.920 egresos, la mayoría de estos a través del Puerto de Colonia.

Días atrás, el Ministerio de Turismo presentó las cifras correspondientes a 2025 y detalló que en ese año ingresaron a Uruguay 3.604.488 de turistas. Los argentinos fueron 2.403.720, al tiempo que 489.677 fueron brasileños. EFECOM