Feijóo tacha de "cobarde" a Sánchez por impedir que el Congreso vote adelantar elecciones

Madrid, 17 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado este miércoles de "cobarde" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no permitir que se vote en el Congreso una iniciativa en la que se pedía el adelanto de las elecciones generales.

Feijóo ha lanzado ese reproche a Sánchez en el cara a cara que han mantenido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en el que tras las críticas del presidente del PP por ese asunto y por los casos de corrupción que afectan al PSOE, el jefe del Ejecutivo ha contraatacado con los casos de corrupción del Partido Popular.

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"No deja de sorprenderme la calaña moral desde la que se convierte en un Torquemada de la vida", le ha espetado Sánchez a Feijóo. EFE

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