Luciano Benavides: "Sabía que este Dakar llevaba mi nombre"

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Luciano Benavides hizo historia en el Rally Dakar al conquistar por primera vez la victoria absoluta en motos, un triunfo que supone además su estreno como ganador en un rally internacional. El piloto argentino, campeón del mundo en 2023, logró el título tras un desenlace extraordinario y colocó por tercera vez el apellido Benavides en lo más alto del Dakar, después de los títulos logrados por su hermano Kevin en 2021 y 2023.

El menor de los Benavides culminó nueve participaciones en la prueba más dura del mundo con un éxito que parecía inalcanzable hasta los últimos kilómetros y se impuso sólo por dos segundos en motos. “Hoy he sacado lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca he dejado de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, explicó el nuevo campeón, que reconoció que incluso antes de tomar la salida mantenía la fe intacta: “Se lo dije a mi gente, algo dentro de mí me decía que aún era posible”.

El momento decisivo llegó en el tramo final de la última etapa, cuando Ricky Brabec se equivocó de pista. “En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto. De pronto he vuelto a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”, relató Benavides, que terminó adjudicándose el Dakar por solo dos segundos, la menor diferencia de la historia.

El argentino subrayó la dimensión del logro tras dos semanas de carrera y más de 8.000 kilómetros: “Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte”.

Benavides también destacó el vínculo familiar que marca este éxito: “Mi hermano y yo estamos haciendo historia. Él ganó por 43 segundos y yo hoy por dos… creo que le gano en este sentido”, bromeó. “Dos segundos después de dos semanas es algo realmente increíble. Es un sueño hecho realidad”, concluyó. EFE

