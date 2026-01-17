Espana agencias

Luciano Benavides: "Sabía que este Dakar llevaba mi nombre"

Guardar

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Luciano Benavides hizo historia en el Rally Dakar al conquistar por primera vez la victoria absoluta en motos, un triunfo que supone además su estreno como ganador en un rally internacional. El piloto argentino, campeón del mundo en 2023, logró el título tras un desenlace extraordinario y colocó por tercera vez el apellido Benavides en lo más alto del Dakar, después de los títulos logrados por su hermano Kevin en 2021 y 2023.

El menor de los Benavides culminó nueve participaciones en la prueba más dura del mundo con un éxito que parecía inalcanzable hasta los últimos kilómetros y se impuso sólo por dos segundos en motos. “Hoy he sacado lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca he dejado de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, explicó el nuevo campeón, que reconoció que incluso antes de tomar la salida mantenía la fe intacta: “Se lo dije a mi gente, algo dentro de mí me decía que aún era posible”.

El momento decisivo llegó en el tramo final de la última etapa, cuando Ricky Brabec se equivocó de pista. “En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto. De pronto he vuelto a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”, relató Benavides, que terminó adjudicándose el Dakar por solo dos segundos, la menor diferencia de la historia.

El argentino subrayó la dimensión del logro tras dos semanas de carrera y más de 8.000 kilómetros: “Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte”.

Benavides también destacó el vínculo familiar que marca este éxito: “Mi hermano y yo estamos haciendo historia. Él ganó por 43 segundos y yo hoy por dos… creo que le gano en este sentido”, bromeó. “Dos segundos después de dos semanas es algo realmente increíble. Es un sueño hecho realidad”, concluyó. EFE

jmd/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Responsables del error del hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente

Infobae

Sánchez lanza una batería de medidas para evidenciar que la legislatura tiene recorrido

Infobae

Voulgaris: "Federación y Liga deben aclarar qué es fuera de juego y qué no"

Infobae

Divulgan los periódicos de la época que narraron desde Huelva el vuelo del Plus Ultra

Infobae

Cárcel para los 5 detenidos de una narcolancha con 2,7 toneladas de hachís en el Estrecho

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estafados dos veces: la Justicia

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing