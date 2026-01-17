Espana agencias

IU y Movimiento Sumar advierten del riesgo de que Aragón siga el modelo sanitario de Madrid y Andalucía

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha señalado en el centro de Delicias Norte en la capital aragonesa, que "no estamos aquí por casualidad, sino para denunciar que, pese a la llegada de más recursos públicos a Aragón desde 2019, lo que estamos viendo es un deterioro deliberado de los servicios públicos para abrir la puerta al negocio privado".

Hernández ha recordado que la comunidad autónoma ha recibido un incremento histórico de financiación pública estatal, "hasta un 50% más", y ha cuestionado "por qué, con más dinero que nunca, la sanidad pública está peor". La respuesta es política".

Ha argumentado que "el Partido Popular y el señor Azcón están utilizando una falsa moderación para justificar un proceso de desmantelamiento que ya conocemos en Madrid modelo Quirón-Ribera Salud y Andalucía con los cribados: menos atención primaria, más conciertos, más externalizaciones y más beneficios para unos pocos a costa de la salud de la mayoría".

Por su parte, la candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha denunciado que la situación de la sanidad aragonesa "es de absoluta precariedad como consecuencia directa de políticas privatizadoras sostenidas en el tiempo".

Abengochea ha advertido de que "en los últimos años se ha incrementado más de un 20 por ciento la privatización en el ámbito sanitario, mientras se desmantela la atención primaria y se abandona el medio rural", al tiempo que ha subrayado que "la falta de personal, la acumulación de plazas públicas que no salen a procesos selectivos y el cierre de centros de salud no son casuales".

La candidata ha incidido en que "es una hoja de ruta deliberada para justificar la externalización y convertir un derecho en un negocio, tanto en las ciudades como en los pueblos".

Abengochea ha puesto ademças el foco en la situación de la salud mental y del transporte sanitario urgente, "donde empresas privadas se están embolsando millones de euros mientras no mejoran ni la atención ni las condiciones laborales de sus plantillas".

Ambas dirigentes han coincidido en señalar que Aragón "no puede permitirse seguir el camino de Madrid y Andalucía", y han llamado a "poner pie en pared" frente a las políticas neoliberales del Partido Popular y su dependencia de la extrema derecha. "Frente al modelo del recorte y la privatización, nosotras defendemos una sanidad pública fuerte, con planificación democrática, recursos suficientes y con las personas y sus cuidados en el centro", han concluido.

Izquierda Unida y Movimiento Sumar han reafirmado su apoyo a una alternativa política que permita, a partir de las próximas elecciones, "darle la vuelta a Aragón por la izquierda" y garantizar derechos, igualdad y dignidad para la clase trabajadora y la mayoría social.

